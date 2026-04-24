¡Atención! Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió intervención de Savia Salud

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó suspender provisionalmente la intervención forzosa que venía adelantando la Superintendencia Nacional de Salud sobre la EPS antioqueña Savia Salud EPS, al considerar que la decisión no cumplió con los requisitos necesarios y vulneró el debido proceso.

Según el fallo, la Superintendencia se basó principalmente en los indicadores financieros de la EPS, pero dejó de lado analizar si esa crisis económica era consecuencia de errores en la administración de la misma o si respondía a fallas estructurales del sistema de salud.

En este punto fue determinante lo que ya había establecido la Corte Constitucional de Colombia, especialmente en la Sentencia SU-277 de 2025, donde se fijaron reglas claras sobre cómo deben hacerse este tipo de intervenciones.

Además, el Tribunal encontró que en el caso de Savia Salud no se evaluaron factores fundamentales como la insuficiencia de la UPC —el dinero que se reconoce por cada afiliado— ni los retrasos en pagos como los Presupuestos Máximos, elementos que afectan directamente las finanzas de las EPS.

Tampoco se tuvieron en cuenta lineamientos previos de la Corte, como los derivados de la Sentencia T-760 de 2008, que obligan a revisar primero el estado general del sistema antes de intervenir una entidad.

Además, el fallo retoma como referencia el caso de la EPS Sanitas, cuya intervención fue anulada por la Justicia por razones similares. En ambos casos, se detectó el mismo problema: decisiones tomadas con argumentos generales, sin analizar la situación particular de cada entidad frente a las fallas del sistema. Por eso, el Tribunal consideró que la actuación de la Superintendencia fue insuficiente y terminó siendo arbitraria.

Como consecuencia, el Tribunal no solo se ordenó frenar la intervención, sino también devolver la administración de Savia Salud a sus accionistas que son la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama.

Para esto se estableció un proceso de empalme que deberá realizarse en un plazo de diez días hábiles, en el que la Superintendencia tendrá que entregar formalmente los bienes, recursos y operaciones de la EPS, además de coordinar el traspaso del control. Esto incluye no solo lo administrativo, sino también la capacidad de seguir prestando los servicios de salud con normalidad.

El fallo también deja claro que cualquier decisión en este tipo de casos debe tener como prioridad a los usuarios. Es decir, tanto la intervención como su reversa deben garantizar que no se afecte la prestación del servicio ni el acceso a la atención en salud.

El alcalde de Medellí Federico Gutiérrez celebró la decisión judicial y reiteró que lo que pasó con Savia Salud fue una toma hostil.

“Desde el primer día lo dijimos: Se tomaron SaviaSalud de manera ilegal, arbitraria y con fines políticos. Para mejorar la salud de los colombianos no había que acabarla. Y para colmo, hoy Petro nombra como Superintendente de Salud a un imputado por corrupción. Eso lo dice todo”, añadió.



El mandatario dijo que el presidente y todos los funcionarios que hicieron parte de esta toma deberán responder ante la justicia por “estár jugando con la salud y la vida de la gente”, agregó.



“Esta decisión judicial se logra gracias al trabajo articulado entre la Gobernación de Antioquia, Comfama y la Alcaldía de Medellín. Unidos ganamos. Una vez recuperemos Savia Salud, haremos una auditoría. Van a pagar por todo lo que hicieron ante la Justicia”, puntualizó.