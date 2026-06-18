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Nuevo rifirrafe por el Toyo: “Contratista no puede supeditar sus obligaciones al calendario electoral”

Mientras Invías confirmó el inicio de la adecuación de estos elementos en el megaproyecto que se construye en el Occidente antioqueño, la Gobernación advirtió trabas y dilación por porte del contratista.

  • Las autoridades locales tuvieron que asumir más de $850.000 millones adicionales —más de $500.000 millones de la Gobernación y más de $300.000 millones de la Alcaldía de Medellín— para una obra que debía ser responsabilidad de la Nación. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    Las autoridades locales tuvieron que asumir más de $850.000 millones adicionales —más de $500.000 millones de la Gobernación y más de $300.000 millones de la Alcaldía de Medellín— para una obra que debía ser responsabilidad de la Nación. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 5 horas
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Una nueva controversia entra la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional se desató este jueves, luego de que Invías anunciara el inicio de la fase de ingeniería para la instalación de equipos electromecánicos que permitirán operar esta infraestructura que fortalecerá la conexión entre Antioquia, Urabá y los puertos del Caribe. Sin embargo, el contratista seguiría dilatando este proceso, según fuentes consultadas, esta vez supeditándolo a los resultados de elecciones presidenciales.

Como lo evidenció EL COLOMBIANO el pasado 3 de junio en un recorrido por las obras, los equipos electromecánicos que necesita el tubo de 9,7 kilómetros, a cargo del Invías, estaban embodegados desde hace más de dos años. Es decir, el tramo 1 está listo desde el año pasado, pero el Gobierno Nacional había incumplido con la instalación de ventiladores, iluminación, señalética, cámaras, cables y subestaciones de energía. El argumento de Invías para no instalarlos fue una supuesta humedad en las galerías del Túnel 17.

Para saber más: El Toyo ya va en 80%, pero equipos del túnel están guardados hace dos años

Por eso, la confirmación que hizo este jueves el director del Invías, Juan Guillermo Jiménez, más que ser aplaudida por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue respondida con indignación por el mandatario, quien dejó entrever que se estuviera supeditando la instalación de los equipos al tema electoral.

“Los hechos nos dan la razón: la mayor parte de los equipos electromecánicos se instalan en el túnel principal, una obra que está lista desde hace más de ocho meses (...) El Gobierno Nacional, el Invías y el contratista Calma deben comenzar cuánto antes y sin excusas: los recursos públicos comprometidos en esta obra exigen ejecución y resultados”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

Rendón, agregó, en tono de denuncia que “el contratista no puede supervisar sus obligaciones al calendario electoral ni a consideraciones ajenas a la ejecución del contrato. Su responsabilidad es cumplir los cronogramas pactados y honrar los compromisos adquiridos con el país”.

En contexto: Comenzó la construcción de la megaobra del túnel de El Toyo

EL COLOMBIANO conoció que este jueves se adelanta una reunión entre Invías, Calma y la Gobernación en la que se estarían exponiendo las inquietudes frente a un supuesto condicionamiento a los resultados electorales para cumplir con las obligaciones.

El presidente Gustavo Petro también sacó pecho por el inicio de la instalación de los equipos y manifestó en su cuenta de X: “El gobierno nacional a punto de terminar el Túnel del Toyo con más de medio billón de pesos”.

Ante esta afirmación, el gobernador Rendón fue tajante en responderle a Petro que: “lo único que ha dependido de su gobierno e Invías es la instalación de los equipos electromecánicos, que debieron haber comenzado su instalación desde noviembre de 2025, pero la desidia suya con Antioquia, de la que parece haberse contagiado el contratista Calma, tiene esos equipos embodegados acumulando polvo y mugre. Ahora, a tres días de elecciones sale a colgarse medallas ajenas. Antioquia puso los recursos, asumió las responsabilidades y dejará a Urabá con vía y acueducto”.

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