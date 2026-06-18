Nuevo rifirrafe por el Toyo: “Contratista no puede supeditar sus obligaciones al calendario electoral”

Una nueva controversia entra la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional se desató este jueves, luego de que Invías anunciara el inicio de la fase de ingeniería para la instalación de equipos electromecánicos que permitirán operar esta infraestructura que fortalecerá la conexión entre Antioquia, Urabá y los puertos del Caribe. Sin embargo, el contratista seguiría dilatando este proceso, según fuentes consultadas, esta vez supeditándolo a los resultados de elecciones presidenciales.

Como lo evidenció EL COLOMBIANO el pasado 3 de junio en un recorrido por las obras, los equipos electromecánicos que necesita el tubo de 9,7 kilómetros, a cargo del Invías, estaban embodegados desde hace más de dos años. Es decir, el tramo 1 está listo desde el año pasado, pero el Gobierno Nacional había incumplido con la instalación de ventiladores, iluminación, señalética, cámaras, cables y subestaciones de energía. El argumento de Invías para no instalarlos fue una supuesta humedad en las galerías del Túnel 17.

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Por eso, la confirmación que hizo este jueves el director del Invías, Juan Guillermo Jiménez, más que ser aplaudida por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue respondida con indignación por el mandatario, quien dejó entrever que se estuviera supeditando la instalación de los equipos al tema electoral.