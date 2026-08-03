¿Cómo y desde dónde se puede ver el eclipse solar total de agosto? Lo que debe hacer para proteger su vista

Millones de personas podrán observar el próximo 12 de agosto uno de los eventos astronómicos más importantes del año: un eclipse solar total que cruzará parte de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y Portugal. Además, un eclipse parcial será visible desde gran parte de Europa, el norte de Estados Unidos, Canadá y el noroeste de África.
El fenómeno será especialmente llamativo en España, donde comenzará una serie de tres eclipses visibles durante los próximos dos años. En algunas zonas del país, el eclipse coincidirá con el atardecer, ofreciendo una imagen poco habitual de un Sol en forma de creciente ocultándose tras el horizonte.
Pero más allá del espectáculo, los expertos insisten en una advertencia: observar el eclipse sin la protección adecuada puede causar lesiones irreversibles en los ojos.