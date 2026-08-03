“Nos pidió perdón de rodillas”: el testimonio de ‘las escorts’ que estuvieron con Liam Payne antes de morir

Las declaraciones judiciales de dos trabajadoras sexuales que estuvieron con Liam Payne en el hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, horas antes de su muerte fueron reveladas por el diario británico Daily Mail. En sus testimonios aseguran que el exintegrante de One Direction les pidió perdón antes de que abandonaran la habitación donde, minutos después, el cantante cayó desde un balcón el 16 de octubre de 2024.
Según el medio, las mujeres —identificadas con los nombres de Aldana y Lucila para proteger su identidad— declararon ante la justicia argentina que Payne las contactó a través de una plataforma de servicios para adultos y envió un taxi para recogerlas en la mañana de ese día. Ambas llegaron al hotel alrededor de las 11:30 a. m. y permanecieron allí hasta poco antes de las 4:00 p. m.
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En sus testimonios aseguraron que el cantante había consumido alcohol y describieron una habitación desordenada, con señales compatibles con consumo de sustancias. Una de ellas afirmó que Payne “tenía mucho olor a alcohol, pero se le veía bien”.