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“Nos pidió perdón de rodillas”: el testimonio de ‘las escorts’ que estuvieron con Liam Payne antes de morir

Las declaraciones, conocidas casi dos años después de la muerte del cantante, describen lo ocurrido dentro de la habitación del hotel CasaSur en Buenos Aires durante sus últimas horas. Este es su testimonio:

  • Las trabajadoras sexuales que estuvieron con Liam Payne cuentan qué pasó antes de su muerte. Foto: Getty
    Las trabajadoras sexuales que estuvieron con Liam Payne cuentan qué pasó antes de su muerte. Foto: Getty
El Colombiano
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hace 1 hora
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Las declaraciones judiciales de dos trabajadoras sexuales que estuvieron con Liam Payne en el hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, horas antes de su muerte fueron reveladas por el diario británico Daily Mail. En sus testimonios aseguran que el exintegrante de One Direction les pidió perdón antes de que abandonaran la habitación donde, minutos después, el cantante cayó desde un balcón el 16 de octubre de 2024.

Según el medio, las mujeres —identificadas con los nombres de Aldana y Lucila para proteger su identidad— declararon ante la justicia argentina que Payne las contactó a través de una plataforma de servicios para adultos y envió un taxi para recogerlas en la mañana de ese día. Ambas llegaron al hotel alrededor de las 11:30 a. m. y permanecieron allí hasta poco antes de las 4:00 p. m.

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En sus testimonios aseguraron que el cantante había consumido alcohol y describieron una habitación desordenada, con señales compatibles con consumo de sustancias. Una de ellas afirmó que Payne “tenía mucho olor a alcohol, pero se le veía bien”.

La discusión por el pago entre Liam Payne y las trabajadoras sexuales

De acuerdo con las declaraciones conocidas, el encuentro cambió cuando surgieron problemas para realizar el pago acordado por los servicios.

Las mujeres relataron que Payne intentó hacer una transferencia internacional, pero no pudo concretarla. En ese momento, según su versión, reaccionó golpeando un televisor y lanzó su reloj Rolex contra una pared.

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Una de las testigos recordó que el cantante dijo: “Como ese, me compro diez”, en referencia al reloj. También aseguró que durante la conversación Payne habló de su hijo y expresó que “la plata no lo hace feliz”.

“Nos pidió perdón de rodillas”: el relato de las trabajadoras sexuales sobre Liam Payne

Fue cuando una de las mujeres volvió a la habitación para recoger un objeto olvidado que, según su declaración, encontró a un Liam Payne completamente distinto al que había visto minutos antes.

Payne se mostró arrepentido por su comportamiento y “nos pidió perdón de rodillas por el mal momento”. También les habría pedido que no se fueran del hotel. Sin embargo, ambas decidieron retirarse. Minutos después, alrededor de las 5:00 p. m., el cantante cayó desde el balcón de la habitación donde se hospedaba.

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Qué reveló la autopsia de Liam Payne sobre su muerte

La autopsia concluyó que Liam Payne murió como consecuencia de un politraumatismo y un traumatismo craneoencefálico provocado por la caída desde el tercer piso del hotel.

Los peritajes también establecieron que el cantante presentaba 25 lesiones compatibles con el impacto y que, al momento de caer, se encontraba en un estado de semi o total inconsciencia, por lo que no realizó maniobras para protegerse. Los análisis toxicológicos detectaron alcohol, cocaína y clonazepam (Klonopin), además de otros medicamentos de uso psiquiátrico.

Las autoridades argentinas descartaron que se tratara de un suicidio y la investigación se ha concentrado en determinar quiénes le suministraron las sustancias que consumió ese día. Dos personas continúan procesadas por presunto suministro de drogas, mientras que otros investigados fueron exonerados de responsabilidad penal por la justicia argentina.

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Los testimonios difundidos ahora por Daily Mail hacen parte del expediente judicial y ofrecen nuevos detalles sobre las horas previas a la muerte del artista, un caso que sigue bajo revisión tanto en Argentina como en el Reino Unido.

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