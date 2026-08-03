¿Busca un plan cerca de Medellín? Conozca ocho pueblos para visitar, con rutas, costos y qué hacer en cada uno

Quienes buscan una escapada desde Medellín cuentan con múltiples alternativas en municipios ubicados a pocas horas de la capital antioqueña. Guatapé, El Peñol, San Rafael, Jardín, Jericó, Santa Fe de Antioquia, Guarne y San Vicente Ferrer ofrecen opciones para recorrer durante todo el año, con rutas por carretera, transporte intermunicipal, costos aproximados de viaje y actividades relacionadas con la naturaleza, la cultura, la historia y la gastronomía. Los destinos se encuentran distribuidos en diferentes subregiones del departamento y pueden visitarse en recorridos de uno o varios días.

1. Guatapé: embalse, zócalos y recorridos por el Oriente antioqueño

Ubicado a unos 81 kilómetros de Medellín, Guatapé es uno de los municipios más visitados de Antioquia. De acuerdo con la página oficial de Antioquia es Mágica de la Gobernación de Antioquia, su nombre proviene del cacique Guatapé y su desarrollo turístico está ligado al embalse del río Nare, construido en 1970, una obra que inundó 6.240 hectáreas, obligó al traslado de la cabecera municipal y transformó el paisaje en un conjunto de montañas rodeadas de agua. El municipio también es reconocido por los zócalos que adornan las fachadas de sus viviendas con figuras geométricas, escenas cotidianas y elementos representativos de la cultura antioqueña.

Cómo llegar:

Ruta: se encuentra entre 79 y 81 kilómetros de Medellín. El recorrido toma cerca de 2 horas por la Autopista Norte con desvío en Marinilla. También hay buses desde la Terminal del Norte.

Costos:

-Bus intermunicipal: entre $20.000 y $25.000 COP por trayecto. -Almuerzo típico: desde $25.000 COP.

Qué hacer en Guatapé

-Recorrer la Calle del Recuerdo. -Navegar por el embalse en lancha con operadores locales. -Observar los zócalos del casco urbano. -Disfrutar de las vistas del embalse. Recomendaciones: -Llevar abrigo, ya que la temperatura promedio es de 22 °C y disminuye durante la noche. -Utilizar bloqueador solar y gorra o sombrero. -El municipio dispone de entidades bancarias para retirar efectivo. -Reservar alojamiento con anticipación por la alta demanda. -Los fines de semana puede registrarse congestión vehicular hacia el municipio.

Guatapé destaca por el embalse, los zócalos y su oferta de recorridos por el Oriente antioqueño. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.

2. El Peñol: historia, naturaleza y la Piedra del Peñol

Antes de llegar a Guatapé se encuentra El Peñol, un municipio conocido por sus paisajes, parques y la presencia de la Piedra del Peñol. Además del monolito, ofrece espacios históricos como el Museo Histórico, el Templo Roca, el Parque Temático Réplica del Viejo Peñol y la Piedra El Marial. El recorrido también permite navegar por el embalse Peñol-Guatapé y conocer la infraestructura turística de la zona.

Cómo llegar a El Peñol

Ruta: está ubicado a 69 kilómetros de Medellín, aproximadamente a 1 hora y 45 minutos por la Autopista Norte hacia Marinilla. Vías de acceso: -Medellín – Bello – Autopista Medellín-Bogotá – Marinilla – El Peñol. -Medellín – Túnel de Oriente – Guarne – Autopista Medellín-Bogotá – Marinilla – El Peñol. -Medellín – Túnel de Oriente – Rionegro – Autopista Medellín-Bogotá – Marinilla – El Peñol. -Vía rural El Santuario – El Peñol. -Vía rural San Vicente Ferrer – El Peñol. Entérese: Comienza la Feria de las Flores 2026, aquí una completa programación Costos: -Bus: desde $18.000 COP. -Entrada a la Piedra del Peñol: $25.000 COP por persona.

Planes recomendados:

-Subir los 740 escalones de la Piedra del Peñol. -Visitar la Réplica del Viejo Peñol. -Conocer el Cristo de El Peñol. -Recorrer el Museo Histórico. -Practicar deportes náuticos y adquirir artesanías.

El Peñol reúne naturaleza, historia y el ascenso a la Piedra del Peñol como principal atractivo. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry

3. San Rafael: ríos, charcos y turismo de naturaleza

San Rafael, conocido como el “embrujo de aguas cristalinas” y también como el “Último Rincón del Oriente Antioqueño”, concentra una amplia red de quebradas, ríos y balnearios naturales. Cada enero celebra las Fiestas del Río y además se caracteriza por sus cultivos de caña, producción panelera y piscicultura.

Ruta

Está ubicado a 102 kilómetros de Medellín, con un recorrido cercano a las 3 horas. Se llega pasando Guatapé y continuando por la vía pavimentada. Costos: -Bus: entre $30.000 y $35.000 COP. -Pasadías ecológicos: desde $40.000 COP. Planes recomendados: -Bañarse en los ríos Guatapé y Arenal. -Practicar tubbing. -Recorrer reservas naturales y proyectos cacaoteros. -Disfrutar de los balnearios del municipio. Recomendaciones: -Llevar abrigo para la noche, cuando baja la temperatura promedio de 23 °C. -Utilizar protector solar. -Hay entidades bancarias para retiros. -Contratar guías o agencias para recorridos. -Reservar alojamiento con anticipación. -Los fines de semana puede presentarse mayor flujo de visitantes.

San Rafael es reconocido por sus ríos, charcos y actividades de ecoturismo en el Oriente antioqueño. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

4. Jardín: arquitectura, café y senderismo

A 131-134 kilómetros de Medellín se encuentra Jardín, municipio del suroeste reconocido por su arquitectura colonial, balcones decorados con flores, parque principal y oferta de naturaleza. En sus alrededores hay cascadas, lagos, senderos, fincas cafeteras y trucheras. Ruta: desde Medellín por Amagá y Andes. Los buses salen de la Terminal del Sur. Costos: -Bus: entre $38.000 y $45.000 COP. -Tour guiado a cascadas: desde $50.000 COP.

Planes recomendados:

-Tomar café en la plaza principal. -Visitar la Cueva del Esplendor. -Observar el Gallito de Roca. -Recorrer fincas cafeteras y senderos. Recomendaciones: -Llevar abrigo para las noches. -Utilizar ropa cómoda e hidratación. -Consultar la oficina de turismo o contratar operadores locales. -Mantener efectivo. -Reservar hospedaje con anticipación. -La vía al casco urbano está pavimentada; para zonas rurales se puede utilizar servicio de moto ratones. Le recomendamos leer: Charcos, bosques y turismo gastronómico: la ruta de los nuevos destinos que ofrece el Oriente antioqueño

Jardín combina arquitectura colonial, fincas cafeteras, senderismo y paisajes del Suroeste. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry

5. Jericó: tradición, café y patrimonio religioso

Jericó está ubicado a cerca de 114 kilómetros de Medellín y es reconocido por sus montañas, el carriel antioqueño y la historia de Santa Laura Montoya, canonizada en 2012. Su casa natal, conservada por las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, recibe más de 600 visitantes diariamente. El municipio también es un destino para conocer talleres de elaboración del carriel, recorrer sus calles y disfrutar de la tradición cafetera. Ruta: vía al Suroeste pasando por Bolombolo. Transporte desde la Terminal del Sur.

Presupuesto aproximado:

-Bus: entre $32.000 y $38.000 COP. -Museos: desde $5.000 COP. Le puede interesar: La historia de la foto más famosa de Nueva York y cómo puede recrearla

Planes destacados:

-Conocer talleres del carriel. -Visitar la casa de Santa Laura. -Subir al Cristo Rey. -Recorrer el Jardín Botánico. -Disfrutar del café local.

Jericó ofrece tradición cafetera, patrimonio religioso y talleres del carriel antioqueño. Foto: Andrés Camilo Suárez

6. Santa Fe de Antioquia: patrimonio, festivales e historia

Ubicado entre 56 y 58 kilómetros de Medellín, Santa Fe de Antioquia integra la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Fue la primera capital del departamento y conserva calles empedradas, iglesias y edificaciones coloniales que le dieron la declaratoria como Monumento Nacional. El municipio también es escenario de celebraciones como la Semana Santa, el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, el Festival Nacional Antioquia le canta a Colombia, las Fiestas del Tamarindo, las Fiestas de los Diablitos y las festividades decembrinas. Ruta: por el Túnel de Occidente hacia la vía al mar. Costos: -Bus: entre $20.000 y $25.000 COP. -Pasadía en hosterías: desde $55.000 COP. Planes recomendados: -Cruzar el Puente de Occidente. -Visitar museos religiosos. -Recorrer el centro histórico. -Probar productos elaborados con tamarindo. Entérese: Santa Fe de Antioquia, 475 años de historia

Santa Fe de Antioquia conserva su legado colonial con museos, iglesias y festivales culturales. Foto: Juan Antonio Sánchez

7. Guarne: naturaleza y cercanía con Medellín

Conocido como la “Puerta De Oro Del Oriente Antioqueño”, Guarne se encuentra a solo 24 kilómetros de Medellín. El municipio cuenta con áreas de bosque, cultivos agrícolas y silleteros, escenarios deportivos, festivales culturales y espacios para actividades al aire libre. Ruta: Autopista Medellín-Bogotá. Transporte desde la Terminal del Norte. Costos: -Bus: entre $8.000 y $11.000 COP. -Platos típicos y picadas: desde $20.000 COP. Planes recomendados: -Hacer senderismo en zonas cercanas al Parque Arví. -Visitar cultivos de flores y orquídeas. -Disfrutar de la gastronomía regional.

Guarne, el más cercano a Medellín, reúne naturaleza, gastronomía y senderos para caminatas. Foto: Jaime Pérez Munévar

8. San Vicente Ferrer: callejones, naturaleza y turismo rural

San Vicente Ferrer, conocido como “el pueblo blanco de Antioquia”, está ubicado a cerca de 48-52 kilómetros de Medellín y tiene una temperatura promedio de 19 °C. Entre sus atractivos se encuentran la calle 30 con 73 escalones blancos decorados con mosaicos, la Piedra de El Peñolcito, la Cascada de Los Cachos o Corrientes, el Cerro de Morrito, el Valle de Corrientes y el mirador de La Montera. El municipio también permite el avistamiento de especies como ardillas de cola roja, Sirirí bueyero, puercoespín de cola corta, armadillo de nueve bandas, nutria tropical y rana paisa. Además, celebra las fiestas de San Vicente Ferrer en octubre, las Fiestas de la Colina en diciembre y el Mercado de los Ferrer el primer domingo de cada mes.

Cómo llegar

Ruta: desvío desde la Autopista Medellín-Bogotá después de Guarne.

Costos: -Bus: entre $13.000 y $16.000 COP. -Almuerzos campesinos: desde $18.000 COP.

Planes recomendados:

-Recorrer el callejón peatonal y los 73 escalones. -Visitar el mercado campesino. -Practicar rapel y senderismo. -Conocer los miradores y cascadas. -Probar la limonada de aguacate. Recomendaciones: -Llevar ropa para clima frío. -Consultar la oficina de turismo, ya que no operan agencias en el municipio. -Usar bloqueador, hidratación, botas y ropa adecuada para caminatas. -Mantener efectivo disponible. -Reservar hospedaje con anticipación, pues solo cuenta con dos hoteles; también hay opciones en Concepción, Marinilla y Rionegro. -La vía al casco urbano está pavimentada, mientras que varios atractivos rurales requieren transitar por carreteras destapadas.

San Vicente Ferrer ofrece turismo rural, miradores, cascadas y un reconocido mercado campesino. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo

Recomendaciones generales para el viaje

Antes de emprender el recorrido por estos municipios, se recomienda tener en cuenta algunos aspectos logísticos: -Llevar dinero en efectivo, especialmente si el destino es San Rafael, Jericó o San Vicente Ferrer, donde algunos transportes internos y pequeños establecimientos no reciben pagos con tarjeta. -Si el viaje se realiza durante fines de semana, salir antes de las 7:00 a. m. para reducir el impacto de los embotellamientos en la Autopista Norte y la Vía al Mar. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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