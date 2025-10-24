A dos semanas de consulta del Área Metropolitana del Oriente, gobierno no ha girado plata a Registraduría; alcaldes y gobernador entutelaron

A escasas dos semanas de la fecha programada para la consulta popular que definirá la creación del Área Metropolitana del Oriente antioqueño, la logística de las votaciones se encuentra en riesgo debido a la falta de desembolso de recursos por parte del Gobierno Nacional.
Aunque la cita en las urnas para que los habitantes del Oriente decidan si se crea o no una nueva área metropolitana para esa subregión está programada para el próximo 9 de noviembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil aún no habría recibido los dineros necesarios para financiar la operación.
Ante este panorama de incertidumbre y la proximidad de la fecha electoral, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció la interposición de una acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda.
La medida judicial busca proteger el derecho fundamental a la participación política, argumentando que el retraso en la asignación presupuestal “pone en riesgo la ejecución de un mecanismo democrático solicitado en tiempo, forma y conforme a la ley”.