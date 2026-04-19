Apps de transporte llegarán a los 125 municipios paisas

Pedir un vehículo desde una aplicación de transporte en el parque de Nariño o para que lo transporte entre Uramita y Cañasgordas ya se podrá hacer. Todo, porque aplicaciones de transporte le están apostando a la llegada a todos los rincones de Antioquia, con el fin de diversificar el servicio no solo entre los habitantes de las poblaciones, sino también facilitar la movilidad de quienes los visiten. Por ejemplo, la compañía Uber viene convocando a los conductores de carros y motos en todas las localidades para que puedan prestar este servicio en los territorios y, de paso, integrándose con empresas de telecomunicaciones y bancos para facilitar la prestación de este servicio. Le puede interesar: Estudio aseguró que la seguridad en las aplicaciones de transporte en Medellín incrementó un 53% La idea de esta aplicación es llegar a los 125 municipios, aunque no es la única que tiene cobertura parcial en el departamento. Por ejemplo, InDrive actualmente cuenta con presencia en 10 municipios por fuera del Valle de Aburrá y Rionegro. Está en Apartadó, El Carmen de Viboral, Marinilla, La Ceja, El Peñol, El Santuario, Guarne, Guatapé, La Unión y Cocorná. Las demás aplicaciones, como Didi o Yango, tienen priorizada su operación en la subregión metropolitana, pero dependiendo de cómo vaya evolucionando el negocio, pueden incursionar en otras partes.

¿Cómo buscan entrar?

Mientras que InDrive actualmente tiene como prioridad fortalecer sus territorios, en el caso de Uber comenzó con una convocatoria a todos los conductores de carros y motos que estén interesados en prestar este servicio. Camilo Segura, gerente de Comunicaciones de Uber para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe, explicó que “una vez pasa la etapa de registro para los conductores de Uber Taxi, Uber Economy y Uber Moto, empezamos a abrir el registro en cada uno de los territorios”. Eso significaría que luego de contar con estos registros, se podría comenzar a prestar este servicio. Con esto buscaría que, por ejemplo, mediante aplicaciones, las personas puedan movilizarse entre Marinilla, El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos y Granada, o entre Andes, Jardín, Betania, Hispania, Ciudad Bolívar y Salgar. Para el pago, si bien se va a manejar la opción del efectivo, la idea es que también se impulse la bancarización de las comunidades para que puedan hacer sus pagos de manera digital. Lea también: Vehículos de Apps de transporte ya duplicarían a los taxis en el Valle de Aburrá: ¿qué impacto tiene? “Venimos haciendo un trabajo conjunto para quitar las barreras que hay en algunas zonas para acceder a este servicio de transporte, que busca cambiar la realidad de todo el territorio”, expresó Segura.

Lugares con líos de seguridad

Pero estas no son las únicas limitantes que pueden tener las aplicaciones a la hora de salir del área metropolitana. Municipios como Briceño, Ituango, Remedios, Segovia o Buriticá, por mencionar algunos, presentan delicados problemas de seguridad relacionado con grupos criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y El Mesa.

Esto lleva a que los transportadores se vean expuestos a graves riesgos, por lo que desde las aplicaciones vienen analizando estrategias para que tanto conductores como pasajeros puedan reportar estas situaciones. Manuela Bedoya, jefe de Seguridad de Uber, explicó: “Contamos con protocolos de seguridad muy estrictos dentro de nuestro sistema, pero de acuerdo con las condiciones de cada territorio iremos analizando y perfeccionando nuestras medidas”.

Alarma por nuevo servicio