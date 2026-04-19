Apps de transporte llegarán a los 125 municipios paisas

Pedir un vehículo desde una aplicación de transporte en el parque de Nariño o para que lo transporte entre Uramita y Cañasgordas ya se podrá hacer. Todo, porque aplicaciones de transporte le están apostando a la llegada a todos los rincones de Antioquia, con el fin de diversificar el servicio no solo entre los habitantes de las poblaciones, sino también facilitar la movilidad de quienes los visiten.
Por ejemplo, la compañía Uber viene convocando a los conductores de carros y motos en todas las localidades para que puedan prestar este servicio en los territorios y, de paso, integrándose con empresas de telecomunicaciones y bancos para facilitar la prestación de este servicio.
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La idea de esta aplicación es llegar a los 125 municipios, aunque no es la única que tiene cobertura parcial en el departamento.
Por ejemplo, InDrive actualmente cuenta con presencia en 10 municipios por fuera del Valle de Aburrá y Rionegro. Está en Apartadó, El Carmen de Viboral, Marinilla, La Ceja, El Peñol, El Santuario, Guarne, Guatapé, La Unión y Cocorná.
Las demás aplicaciones, como Didi o Yango, tienen priorizada su operación en la subregión metropolitana, pero dependiendo de cómo vaya evolucionando el negocio, pueden incursionar en otras partes.