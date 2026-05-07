Académicos piden al próximo gobierno acciones urgentes para atender la crisis de la salud

La academia antioqueña y nacional lanzó este jueves un llamado urgente al próximo Gobierno para adoptar medidas que atiendan la crisis del sistema de salud y eviten un mayor deterioro. “El sistema se encuentra en un punto crítico que exige decisiones urgentes y técnicamente fundamentadas”, dice el comunicado.
El pronunciamiento fue firmado por la Escuela de Ciencias de la Vida y Medicina y el Tech Business School de la Universidad EIA, la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad Eafit, el Grupo de Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.
Los académicos señalan que lo que durante décadas fue reconocido como un modelo de aseguramiento con avances en cobertura y equidad “hoy muestra signos evidentes de deterioro en su gobernanza, en su sostenibilidad financiera y, sobre todo, en la capacidad real de garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud para millones de ciudadanos”.
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El documento advierte que la insuficiencia de recursos, el retraso en los flujos financieros y el aumento de la siniestralidad del aseguramiento han afectado la estabilidad en la prestación de servicios y el suministro de medicamentos. “Las barreras de acceso a consultas especializadas y procedimientos quirúrgicos se han incrementado, el suministro de medicamentos esenciales presenta fallas recurrentes y el gasto de bolsillo de los hogares va en aumento”, advierten.
El comunicado también señala como factor agravante la incertidumbre institucional. Los firmantes critican la idea —“afortunadamente abandonada”, dicen— de trasladar masivamente afiliados a entidades con limitaciones operativas, y citan el caso de la Nueva EPS, cuyos afiliados iban a ser trasladados masiva y forzosamente por medio de una orden del Gobierno nacional hasta que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el proceso. Al de 2025, Nueva EPS concentraba más del 22% del total de afiliados al sistema en medio de una profunda crisis financiera. “Los riesgos de mayor daño como resultado de la intervención errática en varias de las EPS que la rama jurisdiccional ha dado marcha atrás por considerar vulnerado el debido proceso” agravan el panorama, señalan.