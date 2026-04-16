Hasta murió un bebé en crisis de hospital en Medellín y el nuevo supersalud Quintero, siendo alcalde, miró para otro lado

Hacerse el de la vista gorda fue la actitud permanente de Daniel Quintero cuando era alcalde de Medellín y llovían las denuncias sobre presunta corrupción en el Hospital General (HGM), el más importante de la red pública de la capital antioqueña. Por eso ahora muchos en esta ciudad se preguntan con qué cara afrontará la vigilancia del sistema total en el país, si se posesiona, como parece que lo haría, como Superintendente de Salud, por designación del presidente Gustavo Petro.
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Finalmente, al término del periodo de Quintero en diciembre de 2023, el General estaba en rines y con varios servicios inoperantes debido al presunto desgreño; su director de entonces, Mario Fernando Córdoba, sigue envainado por varias investigaciones en entes de control, como Procuraduría y Personería por presuntas irregularidades contractuales, acoso laboral y negligencia médica.
Entre los cargos en su contra hay uno por la supuesta contratación irregular de $1.865 millones y otro por la muerte de un niño que llegó al centro asistencial y pereció presuntamente por la falta de un especialista que lo atendiera.
En su momento, varios medios, entre ellos EL COLOMBIANO, publicaron informes donde se daban pruebas de cómo el HGM se le habría entregado desde que comenzó la administración Quintero a una familia para que manejara la contratación en HGM y en el Hospital Infantil Concejo de Medellín.
Hasta las gasas empezaron a escasear en el General, el personal asistencial hacía paros constantes por las demoras excesivas en sus honorarios; el sindicato del centro tuvo siempre el dedo en la llaga mostrando el deterioro, pero jamás fue escuchado.
Quintero jamás tuvo ni siquiera un pronunciamiento ni una respuesta pública ante las quejas y le mantuvo el apoyo hasta el final de su periodo a Córdoba.
Ni siquiera hubo una actitud activa de parte de Quintero, ni un pronunciamiento suyo, luego de que se hiciera público el drama de un bebé de apenas 21 días de nacido que pereció el 21 de septiembre de 2023 y que fue remitido al Hospital General con una afección respiratoria que tenía un origen genético.
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