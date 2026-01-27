Antioquia refuerza la vacunación contra la fiebre amarilla en tres subregiones de alto riesgo: se han aplicado más de 4 mil dosis

Aunque en Antioquia no se reportan casos de fiebre amarilla desde 1997, las autoridades de salud mantienen activas las estrategias de prevención ante el riesgo latente de contagio en algunas subregiones del departamento. Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en lo corrido de 2026, el país registra ya 10 casos de fiebre amarilla, de los cuales 9 terminaron en fallecimientos.

Durante 2025, se aplicaron en el departamento más de 250 mil dosis de la vacuna contra esta enfermedad como parte de las acciones de vigilancia y control.

De acuerdo con las Gobernación de Antioquia, se reforzaron jornadas de vacunación puerta a puerta y se implementaron móviles de vacunación que durante tres semanas recorrieron las subregiones priorizadas por el Ministerio de Salud por su condición de riesgo. Entre ellas se encuentran Bajo Cauca, Urabá y Magdalena Medio, territorios donde se aplicaron más de 4.000 dosis del biológico.

