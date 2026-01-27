x

Antioquia refuerza la vacunación contra la fiebre amarilla en tres subregiones de alto riesgo: se han aplicado más de 4 mil dosis

Desde 2025, tras la emisión de una alerta internacional por el aumento de casos de fiebre amarilla, el esquema se ajustó en Antioquia para iniciar la vacunación desde los 9 meses. Aquí los detalles.

    La Gobernación de Antioquia reforzó las jornadas de vacunación puerta a puerta y se implementaron móviles que durante tres semanas recorrieron las zonas más propensas. FOTO: Julio César Herrera Echeverri.
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 8 horas
Aunque en Antioquia no se reportan casos de fiebre amarilla desde 1997, las autoridades de salud mantienen activas las estrategias de prevención ante el riesgo latente de contagio en algunas subregiones del departamento. Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en lo corrido de 2026, el país registra ya 10 casos de fiebre amarilla, de los cuales 9 terminaron en fallecimientos.

Durante 2025, se aplicaron en el departamento más de 250 mil dosis de la vacuna contra esta enfermedad como parte de las acciones de vigilancia y control.

De acuerdo con las Gobernación de Antioquia, se reforzaron jornadas de vacunación puerta a puerta y se implementaron móviles de vacunación que durante tres semanas recorrieron las subregiones priorizadas por el Ministerio de Salud por su condición de riesgo. Entre ellas se encuentran Bajo Cauca, Urabá y Magdalena Medio, territorios donde se aplicaron más de 4.000 dosis del biológico.

Le puede interesar: ¡Pilas! MinSalud ordena refuerzo de la vacuna contra la fiebre amarilla, pero no para todos; entérese si debe aplicársela

¿Cómo cambió el esquema de vacunación contra la fiebre amarilla?

La vacuna contra la fiebre amarilla hace parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y se aplica de manera regular a los menores a partir de los 18 meses de edad. Sin embargo, desde 2025, tras la emisión de una alerta internacional, el esquema se ajustó para iniciar la vacunación desde los 9 meses, con un refuerzo a los 18 meses.

Actualmente, la inmunización está dirigida a todas las personas entre los 9 meses y los 60 años. En el caso de quienes superan este rango de edad, la aplicación de la vacuna solo se recomienda bajo indicación médica, debido a posibles riesgos asociados.

Lea más: Científica colombiana descubre virus “buenos” en mosquitos que podrían frenar el dengue y la fiebre amarilla

Requisitos y carnés para viajeros nacionales e internacionales

Las autoridades hicieron un llamado especial a quienes planean viajar a zonas endémicas o catalogadas como de alto riesgo, tanto dentro como fuera del departamento, para que se vacunen de manera oportuna. El biológico está disponible en todos los puntos de vacunación de Antioquia.

Asimismo, se recordó la importancia de portar y conservar el carné de vacunación. Para los viajeros internacionales, es obligatorio contar con el carné internacional amarillo, mientras que quienes se movilicen dentro del territorio nacional pueden hacerlo con el carné blanco, avalado por el Ministerio de Salud.

La Secretaría de Salud de Antioquia reiteró que, aunque la fiebre amarilla no ha tenido presencia en Antioquia desde hace décadas, la prevención sigue siendo clave para evitar la reaparición de esta enfermedad potencialmente mortal.

