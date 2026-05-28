Colombianos superan los 37.000 casos de nacionalidad española y están entre los principales extranjeros

Casi 300.000 extranjeros adquirieron la nacionalidad española en 2025, la cifra más alta desde 2013. Entre ellos, los colombianos se consolidan como uno de los grupos más numerosos, en medio de un aumento generalizado de solicitudes impulsado por la residencia prolongada en España y los vínculos migratorios con América Latina.
Un total de 299.732 extranjeros residentes en España obtuvieron la nacionalidad española durante 2025, lo que representa un incremento del 18,7% frente al año anterior y el nivel más alto registrado desde 2013, cuando comenzó la serie estadística, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España.
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El repunte confirma una tendencia de crecimiento sostenido en los procesos de naturalización, impulsados principalmente por la población extranjera que ya lleva varios años establecida en ese país europeo y cumple con los requisitos de residencia legal y continuada.
Los colombianos vuelven a ocupar un lugar destacado, Según los datos del INE, Colombia fue el segundo país de nacionalidad de origen con más personas que adquirieron la ciudadanía española en 2025, con 37.712 casos, solo por detrás de Marruecos con 42.114 y por encima de Venezuela (36.271), Honduras y Perú.