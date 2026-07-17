Escuela rural de Bello sufrió su tercer robo en tres años; hasta la comida de los niños se llevaron

Los ladrones se ensañaron con la escuela de la vereda Meneses, en Bello. En tres años llevan tres incursiones y la última fue en la madrugada de este viernes, 17 de julio, cuando se llevaron hasta las ollas en las que cocinaban la comida para los niños.
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Las manipuladoras de alimentos fueron justamente las primeras que se percataron de que algo no andaba bien hacia las seis y media de la mañana, tan pronto llegaron y vieron las puertas metálicas torcidas y las cerraduras forzadas, según relató una de las dos profesoras que atienden este centro rural de educación.