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Video | Qué peligro: se volcó una tractomula en el Norte antioqueño y la vía permanece cerrada

Afortunadamente, el conductor no presentó lesiones de gravedad y está fuera de peligro.

  • Así quedó la tractomula tras volcarse en el sector La Frisolera de Valdivia. FOTO Denuncias Antioquia.
    Así quedó la tractomula tras volcarse en el sector La Frisolera de Valdivia. FOTO Denuncias Antioquia.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Durante la mañana de este jueves 4 de junio en el kilómetro 55+400 de la vía Los Llanos-Tarazá, sector La Frisolera en jurisdicción de Valdivia, se volcó una tractomula que hacía la ruta Costa Atlántica-Medellín.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en videos que rápidamente se difundieron en redes sociales, el conductor del vehículo, al parecer, perdió el control del mismo cuando transitaba por una pequeña pendiente. Esto hizo que el automotor se devolviera y terminara volcado sobre el costado derecho.

Cortesía: Denuncias Antioquia

De inmediato, varios de los que se encontraban en la vía, al ver lo que pasaba y tras escuchar el estruendo, salieron corriendo a auxiliar al conductor, quien, según información preliminar, no sufrió heridas de gravedad y se encuentra fuera de peligro.

Por el momento, la vía permanece cerrada mientras se adelantan labores para mover este vehículo que, por cierto, debido a su gran tamaño, obstaculizó ambos carriles. No se reportaron personas lesionadas.

Noticia en desarrollo...

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