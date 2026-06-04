Video | Qué peligro: se volcó una tractomula en el Norte antioqueño y la vía permanece cerrada

Durante la mañana de este jueves 4 de junio en el kilómetro 55+400 de la vía Los Llanos-Tarazá, sector La Frisolera en jurisdicción de Valdivia, se volcó una tractomula que hacía la ruta Costa Atlántica-Medellín.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en videos que rápidamente se difundieron en redes sociales, el conductor del vehículo, al parecer, perdió el control del mismo cuando transitaba por una pequeña pendiente. Esto hizo que el automotor se devolviera y terminara volcado sobre el costado derecho.