Invitado de honor

La visita del contralor llamó la atención por estar acompañada de un mensaje de apoyo a EPM, que, a su vez, puso toda su infraestructura al servicio del funcionario.

Y es que en la jornada, en la que la convocatoria, el transporte y la alimentación de cerca de 50 periodistas corrieron por cuenta de EPM, la empresa brilló por su cautela y se abstuvo de emitir pronunciamientos.

No importó que hasta el lugar llegara el alcalde Quintero o el gerente Carrillo, ya que la única voz cantante fue la del contralor.

Apropiándose de una tarima instalada en el sitio de las obras, el contralor aprovechó su plataforma para referirse a la situación energética del país y explicar sus opiniones sobre las políticas que en esa materia está impulsando el gobierno de Gustavo Petro.

El contralor, por ejemplo, aprovechó para pedirle rigor técnico al presidente en caso de intervenir las comisiones de regulación de agua y energía, pidió incrementar los esfuerzos para la entrada en funcionamiento de varios proyectos eólicos y solares y hasta opinó sobre el futuro de los combustibles fósiles, planteando que deben cuidarse las reservas de hidrocarburos y que la minería debería tener un lugar especial en el proceso de transición energética que impulsa la Nación.

En medio de su disertación, Rodríguez resaltó la importancia de Hidroituango y sin entrar en mayores detalles, hizo un llamado a rodearlo.

“Todos los colombianos debemos tener un sentido de pertenencia sobre el proyecto, no puede ser, me aterra eso, que existan, como me lo manifestaron aquí algunas personas, que su puesta fuera ‘ojalá y no le vaya bien en eso’”, dijo.

Acto seguido, Rodríguez emprendió un recorrido por la casa de máquinas, en donde también se vio a todo un puñado de secretarios de la alcaldía y otros vicepresidentes de EPM. Tan solo por el lado de EPM, al lugar llegó desde el cuestionado exdirector de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) Wilder Echavarría (recién aterrizado en la vicepresidencia de Proyectos e Ingeniería de EPM), la exsecretaria de Gobierno María Camila Villamizar (ahora también funcionaria de EPM), el vicepresidente de Asuntos Legales, Jhonatan Estiven Villada Palacio (que dejó una estela de cuestionamientos tras su paso por la Alcaldía), entre muchos otros.