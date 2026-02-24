"El Mencho" en canciones: estos son los corridos que hablan sobre la vida del narcotraficante

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes es el capo que tiene a México en una crisis de seguridad. Este domingo, el narco mexicano fue abatido en un operativo del Ejército en Tapalpa, terminando así la historia del hombre más buscado por Estados Unidos, que ofrecía hasta 15 millones de dólares por información sobre su paradero. Contexto: ¿Quién era ‘El Mencho’? El temido líder del Cartel Jalisco Nueva Generación abatido por el ejército mexicano Oseguera, conocido popularmente como “El Mencho”, es el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se convirtió en la organización criminal más poderosa de México luego de que “El Chapo” Guzmán fuera extraditado en 2017 e Ismael Zambada fuera capturado en EE. UU. en 2025. El CJNG tiene presencia en casi todo el territorio mexicano. Debido a esto, “El Mencho” ganó reconocimiento en su país natal: esa fama no se quedó solo en el mundo del narco ni en los titulares de noticias, sino que se extendió a expresiones de la cultura popular, como la música, específicamente a los famosos corridos mexicanos.



Tanto artistas conocidos a nivel local como internacional han mencionado a Oseguera en sus canciones. Uno de ellos es Peso Pluma, el cantante mexicano de 26 años que ha colaborado con artistas como Karol G y Kanye West. Son varios los temas en los que hace mención a “El Mencho”: en El 08, que forma parte del Disco en vivo Vol. 2 y cuya versión original es de la agrupación Máximo Grado, Peso Pluma habla sobre Adrián Alonso Guerrero, alias “El 08”, quien, junto a sus hermanos, lideró el grupo de “Los Guerrero”, aliado del CJNG.

"Del dicho al hecho / Hay mucho trecho / Con las pruebas hablo / Pregúntenle al señor Mencho", canta el mexicano haciendo alusión a la cercanía que había entre Guerrero y Oseguera. En las canciones Su casa y GTA, Peso Pluma también hace mención a "El Mencho" y al cártel dirigido por el narco. Nathanael Cano, considerado uno de los precursores de los corridos tumbados, tiene un éxito titulado Proyecto X, en el que habla sobre los territorios controlados por el CNJG y las actividades delictivas que allí realiza la agrupación criminal. "Drones pa la movie del terror del M 7 Cheques con la firma de la pluma vienen / En Michoacán y GDL / Vallarta al vergazo, cuidando los terres", canta el mexicano, quien se refiere al capo como "Señor M", apodo con el que también es ampliamente reconocido. Le puede interesar: ¿Por qué las bandas de regional mexicano son tan perseguidas por los carteles del narcotráfico?

El grupo de Sinaloa, Los alegres del barranco, tienen la canción Soy Mencho, en la que relatan cómo Oseguera ascendió a las posiciones más altas del mundo del narco en México y cómo fueron sus orígenes en Michoacán. "Soy aquel que le peleo al gobierno y que le sobran huevos / soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno / soy aquel que a punta de balazos se ganó el respeto", dice el tema musical. Estas canciones, también conocidas como narcocorridos, se distinguen por incluir letras que exaltan la vida de lujos y violencia asociada al narcotráfico. Las críticas a este género surgen por su capacidad de construir imaginarios y, en muchos casos, de glorificar a los líderes criminales y sus acciones.

