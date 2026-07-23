Juicio por Diego Maradona entra en su recta final: tres meses de peleas, lágrimas y un video de la autopsia

Bocadillos dulces y salados, peleas a gritos, una maqueta itinerante y muchas lágrimas son algunas de las postales que deja el juicio por la muerte de Diego Maradona, que cumple su tercer mes y entra en la recta final.
El proceso que evalúa la responsabilidad del equipo médico en la muerte del exfutbolista en 2020 empezó el 14 de abril en San Isidro, al norte de Buenos Aires, y debía terminar en julio.
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Pero tras cerca de 70 declaraciones de testigos e imputados y más de 25 audiencias, el debate sigue sin fecha de cierre, y se extenderá al menos durante agosto. Lo que sí tiene son escenas y anécdotas que retratan el ambiente en la sala gélida y hostil donde los acusados, los abogados y las hijas del astro se encuentran dos veces por semana desde hace tres meses.
Siete profesionales de la salud que atendieron a Maradona en una internación domiciliaria son acusados de homicidio con dolo eventual -es decir que sabían que su negligencia podía ocasionar la muerte-. El ídolo del fútbol falleció de un paro cardiorrespiratorio el 25 de noviembre de 2020.
A continuación, las postales de un juicio tan agitado como la vida del “Diez”: