A pocos días de dejar el poder, Petro declaró el desastre por El Niño, ¿es improvisación?

El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres aprobó la declaratoria de desastre nacional por la inminente llegada del fenómeno de El Niño a Colombia, con el 81% de probabilidad de que alcance una intensidad “muy fuerte” para finales de 2026.
La decisión, anunciada por el presidente, Gustavo Petro, habilita desde ayer la expedición de decretos y resoluciones para trasladar recursos y acelerar acciones que protejan el agua, los alimentos y la energía durante la temporada seca entre 2026 y 2027. En la práctica, esto le da vía libre al Gobierno para mover plata rápido y, según explicó el propio Consejo, coordinar mejor a las entidades que deben responder a la emergencia. Esto lo respaldan la Ley 1523 de 2012.
Muchos se preguntan para qué, cuando tuvo meses de advertencias y hasta desde Antioquia se propuso abrir una mesa de planeación para menguar los riesgos de apagón, la cual rechazó. ¿Para qué buscar “plata fácil” ahora? Así, Petro termina su gobierno como lo empezó con el caso de La Guajira, que derivó en el más grande escándalo de corrupción, buscando dinero vía la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En ese orden, Petro indicó priorizar la financiación de proyectos de agua potable y acelerar la construcción de plantas desalinizadoras en las zonas de mayor riesgo de sequía como el Caribe, La Guajira, San Andrés y Providencia. Para financiar todo esto, Petro ordenó reasignar $4 billones a la UNGRD, tanto para atender los efectos de El Niño como para reforzar la instalación de paneles solares.