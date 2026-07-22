Condenan a banda que secuestraba y robaba a conductores de plataformas en Medellín

La justicia condenó a tres integrantes de una estructura delincuencial dedicada a atacar conductores de plataformas digitales de transporte en Medellín y el Valle de Aburrá, luego de encontrarlos responsables de una serie de secuestros, robos y otros delitos cometidos durante 2025. Uno de los hechos investigados terminó con el asesinato de una de las víctimas, cuyo cuerpo fue abandonado en una vereda del municipio de Bello. Los condenados son Didier Alejandro Rhenal Quintero, Mateo Sierra Cañaveral y Edward David Muñoz Sierra, quienes recibieron penas de prisión que van desde 12 hasta 32 años y dos meses, según el grado de participación que tuvieron en los diferentes casos. Lea más: Extraditan a EE. UU. a alias El Menor, el cabecilla de Los Chivos que sembró el terror en Medellín La investigación adelantada por la Fiscalía permitió establecer que la organización operó entre marzo y julio de 2025 y estaría relacionada con seis hechos delictivos ocurridos en Medellín y municipios cercanos.

Así operaba la banda

De acuerdo con el proceso judicial, el grupo utilizaba una modalidad basada en las aplicaciones de transporte. Los integrantes solicitaban carreras desde Medellín con destino al municipio de Bello y, una vez el conductor llegaba al punto acordado, era reducido mediante agresiones físicas. Las víctimas eran inmovilizadas, amarradas de manos y pies y posteriormente despojadas de celulares, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y demás pertenencias. Después del asalto, los delincuentes escapaban en los vehículos de los conductores.

Según las pruebas recopiladas durante la investigación, en varios casos los afectados fueron abandonados en sectores boscosos o cerca de quebradas del municipio de Bello, donde lograban pedir ayuda tras permanecer retenidos. La Fiscalía calculó que la organización logró apropiarse de más de 100 millones de pesos, producto del robo de dinero, vehículos y otros bienes pertenecientes a las víctimas. Uno de los episodios atribuidos a la banda ocurrió el 9 de abril de 2025, cuando un conductor que aceptó un servicio hacia el norte del Valle de Aburrá fue atacado violentamente. Las investigaciones determinaron que la víctima fue golpeada con objetos contundentes hasta causarle la muerte. Posteriormente, los responsables abandonaron el cuerpo en la vereda La China, zona rural de Bello. Ese homicidio fue uno de los hechos que incrementó la gravedad del proceso judicial adelantado contra la organización. Entérese: Golpe a una banda de Medellín: rescatan a dos secuestrados y capturan a tres señalados delincuentes Tras valorar el material probatorio presentado durante el juicio, un juez declaró responsables a los tres procesados por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, secuestro simple, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y homicidio agravado, dependiendo de la participación individual de cada uno. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por estos mismos hechos, la justicia ya había condenado anteriormente a Juan Manuel Cifuentes, otro de los señalados integrantes de la organización. Entretanto, Brian Esteven Guisao Montes continúa vinculado al proceso penal y actualmente enfrenta juicio por su presunta participación en esta misma estructura delincuencial. Bloque de preguntas y respuestas: