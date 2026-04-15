Alquimia, la exposición de arte en Medellín que explora el azar y los materiales no tradicionales

Jorge Ortiz, Carlos Carmona y Natalia Giraldo coinciden en que, en su obra artística, el azar está en el centro. Es alrededor de lo que ocurre de manera sorpresiva con los materiales de los que están hechas sus obras –sal, químicos fotográficos y hasta flores– que gira Alquimia, la exposición abierta en El Coleccionista Galería, ubicada en Barrio Colombia, hasta el 25 de abril.
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“Allí (en sus talleres) retan la materia. Investigan de qué está hecha. La provocan con osadía, pero también le obedecen con humildad. Dejan que sea ella misma la que se revele y encuentre sus caminos y sus formas”, escribió Sol Astrid Giraldo, curadora de la exposición, en el texto curatorial.
Con esto establece un paralelo: estos artistas, de diferentes trayectorias, formatos y técnicas, experimentan con los materiales, evocando la transformación que buscaban los alquimistas, quienes pretendían convertir materiales simples en metales preciosos.
Las obras de Carmona, artista antioqueño y gestor cultural que se ha dedicado en estos últimos años a experimentar con químicos fotográficos, presentes en esta exposición, hacen parte del proyecto En búsqueda de El Dorado.
“Lo que estoy haciendo en este proyecto es, a partir del papel fotográfico en blanco y negro –es decir, de los químicos fotográficos y del papel utilizado para el revelado–, transgredir un poco esa técnica. De manera experimental, logro crear unas paletas de colores que denomino pantones fotográficos, en las que puedo ir desde el blanco, pasando por dorados, ocres y verdes, hasta el negro”, explica.