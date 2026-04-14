Altares: un homenaje a la vida y obra de Jaime Arango Correa

Este miércoles 15 de abril, el mismo día que se celebra el Día Mundial del Arte y se cumple un año de la muerte de Jaime Arango Correa, se inaugura Altares, una exposición que conmemora su trayectoria artística, es decir, su búsqueda de libertad.
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La muestra, que estará en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia (MUUA) hasta el 18 de julio, reúne 27 obras, algunas de ellas inéditas, que recorren más de cuatro décadas de creación y exploración.
“A lo largo de su vida, el artista se fue distanciando de sistemas –educativos, religiosos y artísticos– que percibía como limitaciones para su práctica. En ese proceso de desplazamiento fue configurando un método propio: una relación directa consigo mismo, con la materia, con el espectador, en la que los materiales se someten a dinámicas de transformación y resistencia”, dice el texto curatorial de la exposición.