La razón por la que supermercados en Colombia le piden la cédula al pagar: lo que deben saber los consumidores

En supermercados y cadenas comerciales de Colombia como Tiendas D1, Ara, Alkosto, Carulla e Ísimo se volvió frecuente que, antes de finalizar una compra, los cajeros soliciten el número de cédula o el documento de identidad del cliente.
La práctica se presenta especialmente durante el proceso de facturación o al realizar pagos con tarjeta de crédito, y ha generado dudas entre consumidores sobre si entregar este dato es obligatorio y si un establecimiento puede negarse a vender en caso de que la persona no quiera suministrarlo.
Siga leyendo: Ahora se usan los Puntos Colombia para pagar gasolina, peajes, Soat y parqueaderos