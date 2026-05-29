Óscar Muñoz, el que ayudó al prófugo Carlos Ramón, sigue en el cargo pese a orden de Petro

Hace dos semanas, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso de Óscar Iván Muñoz, el funcionario de la Cancillería señalado de haber gestionado la renovación de la residencia en Nicaragua del investigado por corrupción Carlos Ramón González.
“Nosotros lo echamos”, dijo Petro en entrevista con Caracol Radio, al rechazar la actitud complaciente del funcionario con un investigado por la justicia.
En esa entrevista, Petro trató de dejar claro que su Gobierno no está del lado de los criminales cuando le preguntaron por el prófugo y exdirector del Dapre, Carlos Ramón González. El mandatario aseguró que habían sacado del Gobierno al funcionario que lo habría ayudado a permanecer en Nicaragua evitando responder ante la justicia colombiana.