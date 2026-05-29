Óscar Muñoz, el que ayudó al prófugo Carlos Ramón, sigue en el cargo pese a orden de Petro

En esa entrevista, Petro trató de dejar claro que su Gobierno no está del lado de los criminales cuando le preguntaron por el prófugo y exdirector del Dapre, Carlos Ramón González. El mandatario aseguró que habían sacado del Gobierno al funcionario que lo habría ayudado a permanecer en Nicaragua evitando responder ante la justicia colombiana.

“Nosotros lo echamos”, dijo Petro en entrevista con Caracol Radio, al rechazar la actitud complaciente del funcionario con un investigado por la justicia.

Hace dos semanas, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso de Óscar Iván Muñoz, el funcionario de la Cancillería señalado de haber gestionado la renovación de la residencia en Nicaragua del investigado por corrupción Carlos Ramón González.

Sin embargo, cuando los periodistas le señalaron que Muñoz no había sido retirado, sino reubicado en otra sede diplomática, Petro respondió: “Si me dicen que está reubicado, hoy mismo se va”.

Pues bien, diez días después, Muñoz sigue en el servicio diplomático. Actualmente cumple funciones como primer secretario de Relaciones Exteriores en la embajada de Colombia en Guyana, según reveló una investigación de Caracol Radio.

Lo grave es que, según esa versión, estaría ocupando el cargo sin cumplir todos los requisitos exigidos, entre ellos acreditar el manejo del inglés, condición que aún sigue vigente para ese tipo de nombramientos.

De acuerdo con Caracol Radio, Muñoz devenga un salario superior a los 10 mil dólares mensuales, es decir, entre 39 y 42 millones de pesos colombianos al mes.

El nombre de Muñoz salió a la luz luego de que se conociera un video en el que aparece Carlos Ramón González en una parranda vallenata realizada en el Teatro Nacional de Nicaragua y promovida por la propia Cancillería de Colombia.

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El evento, denominado Noche Vallenata Colombiana, se realizó el 11 de diciembre de 2025, y un video grabado ese día muestra cómo Carlos Ramón González sigue huyendo de la justicia, mientras que el gobierno ayuda a protegerlo, de la mano de Óscar Muñoz, entonces encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua.

González es acusado de tres delitos en el país por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El exfuncionario, quien tiene asilo político del Gobierno de Nicaragua, fue señalado como posible responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

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La Fiscalía sostiene que, entre septiembre y octubre de 2023, Carlos Ramón González “habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, para pagar coimas con recursos provenientes de la contratación de la entidad” a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, detenidos por el mismo caso.

“Se le atribuye ordenar la entrega de $3.000 millones con destino al senador Name, a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, –bajo medida de aseguramiento–. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyde Pinilla, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle”, explicó esa entidad.