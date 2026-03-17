Banksy: las 5 obras más caras subastadas del artista y cuánto costaron

Banksy es, posiblemente, el artista urbano más reconocido de todos los tiempos. Sin embargo, nadie sabía quién era realmente el autor de obras como El amor está en el aire o Game Changer, hasta hace unos pocos días que una investigación parece haber revelado su verdadera identidad.
La agencia internacional de noticias, Reuters, publicó el nombre del artista: Robin Gunningham. Los periodistas llegaron a la conclusión, después de revisar múltiples testimonios y otras investigaciones, que intentaron, sin éxito, conocer quién estaba detrás de algunas de las obras de arte más costosas subastadas en los últimos años.
En Contexto: ¿Robin Gunningham es Bansky? Reuters afirma haber resuelto el enigma del arte contemporáneo
La pista clave fue el testimonio del fotógrafo Steve Lazarides, exrepresentante del artista, quien en el 2000 habló sobre una ocasión en la que Banksy fue detenido. Ocurrió en septiembre de ese mismo año en Nueva York cuando estaba pintando sobre una valla publicitaria de la marca Marc Jacobs.
Lo que hicieron en Reuters fue buscar el edificio y conseguir los registros policiales de ese día. Entre esos documentos estaba la declaración del detenido que aparecía firmada con el nombre “Robin Gunningham”. Por ahora, Mark Stephens, el actual abogado del artista, compartió con la opinión pública un mensaje del artista diciendo que “no acepta que muchos de los detalles que aparecen en su texto (en el de Reuters) sean correctos”.