Banksy: las 5 obras más caras subastadas del artista y cuánto costaron

Banksy es, posiblemente, el artista urbano más reconocido de todos los tiempos. Sin embargo, nadie sabía quién era realmente el autor de obras como El amor está en el aire o Game Changer, hasta hace unos pocos días que una investigación parece haber revelado su verdadera identidad. La agencia internacional de noticias, Reuters, publicó el nombre del artista: Robin Gunningham. Los periodistas llegaron a la conclusión, después de revisar múltiples testimonios y otras investigaciones, que intentaron, sin éxito, conocer quién estaba detrás de algunas de las obras de arte más costosas subastadas en los últimos años. En Contexto: ¿Robin Gunningham es Bansky? Reuters afirma haber resuelto el enigma del arte contemporáneo La pista clave fue el testimonio del fotógrafo Steve Lazarides, exrepresentante del artista, quien en el 2000 habló sobre una ocasión en la que Banksy fue detenido. Ocurrió en septiembre de ese mismo año en Nueva York cuando estaba pintando sobre una valla publicitaria de la marca Marc Jacobs. Lo que hicieron en Reuters fue buscar el edificio y conseguir los registros policiales de ese día. Entre esos documentos estaba la declaración del detenido que aparecía firmada con el nombre “Robin Gunningham”. Por ahora, Mark Stephens, el actual abogado del artista, compartió con la opinión pública un mensaje del artista diciendo que “no acepta que muchos de los detalles que aparecen en su texto (en el de Reuters) sean correctos”.

Esto ha dado pie para recordar las obras más icónicas de Banksy, que han marcado la historia del arte contemporáneo. Este es el top 5:

1. El amor está en la papelera (23,7 millones de dólares)

A esta obra, que muestra a una niña extiende su brazo para intentar tomar el globo en forma de corazón que se le escapó, los críticos la han calificado como “la mayor broma en la historia del arte”. Todo inició en 2018, cuando se iba a subastar una versión de Balloon Girl, enmarcada, en la reconocida casa de subastas Sotheby’s, en Londres. La obra se vendió por 1,3 millones de dólares y, minutos después de que el martillo sonara para cerrar la venta, dentro del marco se activó una alarma. Posteriormente, la imagen en su interior se deslizó por una trituradora oculta, dejando destruida la mitad del lienzo.

El amor está en la basura fue subastada en 2021. FOTO: Sotheby’s

Después de eso, Banksy compartió un video explicando que había colocado la trituradora hacía varios años atrás pensando en activarla únicamente si algún día se vendía la obra. Y para hablar de por qué decidió hacer pedazos su propio cuadro citó a Picasso: “El impulso de destruir es también un impulso creativo”. La pieza cambió de nombre a raíz de lo sucedido y pasó a llamarse El amor está en la papelera, que se considera como la primera obra de arte creada en directo durante una subasta. El 14 de octubre de 2021 fue revendida por esta misma casa por 23,7 millones de dólares. Le puede interesar: Así fue la restauración de ‘Pórticos’, la escultura de Hugo Zapata que recibe a los viajeros del aeropuerto de Rionegro

2. Game Changer (21,4 millones de dólares)

Durante la pandemia de Covid-19, Banksy donó al Hospital Universitario de Southampton un cuadro en el que aparece un niño jugando con un pequeño peluche que tiene traje de enfermera y una capa de superhéroe. Meses después, la obra fue retirada de este lugar y, con permiso del artista, llevada a subasta. El 24 de marzo de 2021 fue vendida por 21,4 millones de dólares y el 100% de las ganancias fueron donadas al National Health Service (NHS), el sistema público de salud de Inglaterra.

El cuadro apareció en un hospital ubicado en Southhampton, una ciudad al sur de Inglaterra. FOTO: Getty

3. Girasoles de la gasolinera (14,6 millones de dólares)

Se trata de una pieza inspirada en Los Girasoles, una de los obras emblemáticas de Vincent Van Gogh. Banksy, contraria a la versión original, pinto un jarrón con flores marchitas. Este cuadro hacía parte de la colección privada de Paul Smith, diseñador de moda inglés, y en 2021 fue subastada en Nueva York por 14,6 millones de dólares.

La obra está inspirada en la pintura Los Girasoles, de Van Gogh. FOTO: Getty

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4. El amor está en el aire (12,9 millones de dólares9

Esta obra, que lleva el mismo nombre de la canción de John Paul Young, es una de las más conocidas del artista. Fue pintada en 2003 en la pared de un garaje en Beit Sahour, una ciudad palestina al este de Belén, cerca del muro de 708 kilómetros que separa Israel de los territorios palestinos de Cisjordania. Muestra a un manifestante enmascarado lanzando un ramo de flores en lugar de un cóctel molotov, simbolizando la defensa de la paz y la vida en contextos de guerra. Luego de esto, este grafiti ha tenido varias versiones. Una de ellas salió a la venta en 2021, cuando se pagaron 12,9 millones de dólares por ella, los cuales fueron cancelados en criptomonedas.

El graffiti apareció por primera vez en 2003. FOTO: Getty

5. El parlamento descentralizado (12,2 millones de dólares )

Contrario a sus obras más famosas, esta pieza es una pintura al óleo de gran formato (mide 4 metros de ancho y 2,5 metros de alto). Banksy ilustró en 2009 la Cámara de los Comunes, que es el principal organismo legislativo del Reino Unido. En vez de pintar a los parlamentarios, ubicó chimpancés donde debían estar sentados los políticos como una crítica a estos.

Antes de ser vendida, la obra estuvo expuesta en el Museo de Bristol. FOTO: Sotheby’s

En 2009, el cuadro fue expuesto en el Museo de Bristol y más de 300.000 personas pudieron visitarlo. Diez años después, en 2019, regresó a ese mismo lugar como préstamo de un coleccionista privado en medio de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. En octubre de ese año, la obra se vendió en Londres por 12,2 millones de dólares. Bloque de preguntas y respuestas