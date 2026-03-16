¿Robin Gunningham es Bansky? Reuters afirma haber resuelto el enigma del arte contemporáneo

Unos graffitis pintados en Ucrania durante el inicio de la invasión rusa fueron la pista que necesitaron los periodistas Simon Gardner, James Pearson y Blake Morrison, de la agencia Reuters, para revelar la identidad de Bansky, uno de los misterios más rentables del arte actual. El reportaje afirma que el artista callejero sería Robin Gunningham, un británico de 51 años.

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Según el informe, Gunningham habría utilizado una estrategia administrativa para ocultar su rastro: cambiar legalmente su nombre a David Jones. Esta maniobra le habría permitido evitar la atención de la policía, la prensa y los seguidores que durante años han intentado descubrir quién está detrás de las intervenciones urbanas firmadas como Banksy.

Durante años, la identidad del artista fue objeto de múltiples investigaciones periodísticas. Entre los nombres señalados aparecieron el francés Thierry Guetta, el propio Gunningham y el músico Robert Del Naja, integrante de la banda británica Massive Attack.

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Uno de los hallazgos clave fue una confesión manuscrita de 2000 vinculada a un arresto ocurrido en Nueva York. En ese momento, una obra apareció en una valla publicitaria de la marca Marc Jacobs y el autor fue detenido a las 4:20 de la mañana. En los documentos policiales se registró como domicilio el Carlton Arms Hotel, lugar donde Banksy había pasado temporadas y pintado habitaciones. Por ese episodio debió pagar una multa y realizar cinco días de trabajo comunitario.

El reportaje también examinó fotografías tomadas por el fotógrafo Peter Dean Rickards, en las que aparece un hombre con el rostro descubierto cuyos rasgos coincidirían con las descripciones del artista. Entre los detalles identificados figuran accesorios en la muñeca, un tatuaje en el antebrazo izquierdo y un aro en la oreja.