Así fue la restauración de ‘Pórticos’, la escultura de Hugo Zapata que recibe a los viajeros del aeropuerto de Rionegro

Quien llega al Aeropuerto Internacional José María Córdova atraviesa primero una especie de umbral escultórico. Seis marcos metálicos gigantes, pintados con los colores de la bandera colombiana, se levantan sobre las vías como puertas simbólicas de entrada al Oriente antioqueño. La obra se llama Pórticos y es una de las piezas más visibles del escultor Hugo Zapata.
Después de más de dos décadas sin intervención, la escultura acaba de ser restaurada y repintada en su totalidad. El proceso fue adelantado por la Concesión Túnel Aburrá Oriente, su accionista mayoritario Odinsa, y la multinacional de recubrimientos AkzoNobel, a través de la marca International Paint.