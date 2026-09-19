80 obras de Goya llegaron a Colombia para mostrar la cara más cruel de la guerra

Un hombre arrodillado extiende los brazos como si fuera una cruz. Detrás de él, una maraña de formas oscuras se acerca. Francisco de Goya tituló ese grabado Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer, hacia 1810. Más de dos siglos después, esa imagen llega al país dentro de una serie completa de 80 grabados que el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional de Colombia y “Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria”, presentan bajo el nombre Los desastres de la guerra.
La exposición se inauguró a principios de mes y permanecerá abierta hasta el 17 de enero de 2027, en el centro de Bogotá. Las obras, realizadas por Goya entre 1810 y 1820 como respuesta a la Guerra de Independencia española, se exhiben por primera vez dentro de Fragmentos, el contramonumento que Doris Salcedo construyó con armas entregadas por la extinta guerrilla de las Farc.
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Siete poemas escritos entre 1923 y 2022 y tres acciones corales realizadas junto con la Universidad Nacional completan el recorrido.