Conmoción en Bello: adulto mayor murió mientras hacía fila para reclamar un subsidio

Las autoridades aún investigan las causas exactas de su deceso.

    Imagen de referencia de un adulto mayor en el Valle de Aburrá. FOTO Julio César Herrera.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

A través de un comunicado, la Alcaldía de Bello informó el fallecimiento del señor y adulto mayor Misael Antonio Espinosa Espinosa, de 67 años de edad, este viernes 6 de marzo.

De acuerdo con lo dicho por la administración municipal, este hombre murió mientras hacía fila para reclamar el subsidio del programa del Estado Colombia Mayor, del cual era beneficiario. Información preliminar indica que Espinosa perdió la vida justo cuando esperaba su turno como los demás ciudadanos.

“El pago de estos subsidios corresponde al cronograma del Departamento de Prosperidad Social del Gobierno Nacional y se estaba haciendo correctamente en el punto Gana Servicios destinado para esta función. En la ciudad existen cuatro centros donde las personas mayores pueden hacer la diligencia, ya sea personal o a través de un apoderado. La administración bellanita ha solicitado a Prosperidad Social ampliar el número de lugares autorizados”, mencionó la alcaldía en su reporte oficial.

A su vez, aclaró que son ajenos a la ocurrencia del hecho y que son las autoridades quienes proceden con la investigación correspondiente para determinar las causas exactas del deceso de este hombre de 67 años.

Actualmente en Bello, hay 8.705 beneficiarios activos del programa Colombia Mayor, que están distribuidos en las comunas del municipio y el corregimiento de San Félix. Cabe aclarar que la entrega de los subsidios para los adultos mayores inscritos es de acuerdo el número en el que finalice su cédula, de la siguiente manera:

- Lunes: 1 y 2

- Martes: 3 y 4

- Miércoles: 5 y 6

- Jueves 7 y 8

- Viernes 9 y 0

- Sábado: cédulas que terminen en número par

- Domingo: cédulas que terminen en número impar

