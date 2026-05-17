En 2026 van 54 masacres y 233 muertos y se acerca a la cifra total de 2025: Indepaz

Colombia registró 54 masacres con 233 víctimas mortales en los primeros cinco meses de 2026, una cifra que se aproxima a los 256 asesinatos documentados durante todo el año 2025, según el reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El conteo, que también contabilizó 59 líderes sociales asesinados en el mismo periodo, constituye uno de los inicios de año más violentos desde la firma del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 entre el Estado y las Farc.
El comparativo histórico que maneja Indepaz, una de las organizaciones que lleva el registro de este tipo de hechos, evidencia que en 2023 se presentaron 300 víctimas mortales en 93 masacres. Para este año, la cifra es de 233 muertes en apenas cinco meses: esto ubica a 2026 en una trayectoria comparable a aquel periodo.
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El director de Indepaz, Leonardo González, sostuvo sobre esas cifras que “la situación de violencia en Colombia sigue mostrando un deterioro preocupante” y precisó que “en lo corrido de este año ya se han registrado 54 masacres y 59 líderes sociales asesinados”.