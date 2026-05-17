En 2026 van 54 masacres y 233 muertos y se acerca a la cifra total de 2025: Indepaz

Colombia registró 54 masacres con 233 víctimas mortales en los primeros cinco meses de 2026, una cifra que se aproxima a los 256 asesinatos documentados durante todo el año 2025, según el reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El conteo, que también contabilizó 59 líderes sociales asesinados en el mismo periodo, constituye uno de los inicios de año más violentos desde la firma del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 entre el Estado y las Farc. El comparativo histórico que maneja Indepaz, una de las organizaciones que lleva el registro de este tipo de hechos, evidencia que en 2023 se presentaron 300 víctimas mortales en 93 masacres. Para este año, la cifra es de 233 muertes en apenas cinco meses: esto ubica a 2026 en una trayectoria comparable a aquel periodo. Le puede interesar: Disidencias de Farc están carnetizando para votar en el Meta: Ejército y Gobernadora. El director de Indepaz, Leonardo González, sostuvo sobre esas cifras que “la situación de violencia en Colombia sigue mostrando un deterioro preocupante” y precisó que “en lo corrido de este año ya se han registrado 54 masacres y 59 líderes sociales asesinados”.

Esas cifras, según indicó en diálogo con Noticias RCN, “reflejan no solo la persistencia de la violencia armada sino también las enormes dificultades del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad en los territorios”. González puntualizó que “lo más grave es que muchos de estos hechos no son inesperados” y explicó que la Defensoría del Pueblo había advertido previamente los riesgos a través de las alertas tempranas y que las mismas comunidades venían denunciando “amenazas, control social, restricciones a la movilidad y presencia de grupos armados ligados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas”. El director de Indepaz concluyó que “el problema ya no puede entenderse únicamente como un asunto de orden público o de cifras aisladas”, y caracterizó lo que ocurre como “una crisis de prevención y de protección territorial”.

El caso en Pueblo Viejo (Magdalena)

Una de las masacres más recientes ocurrió hace una semana en el corregimiento de Palmira, en Pueblo Viejo, Magdalena, donde cinco personas, entre ellas un menor de 15 años, fueron asesinadas el Día de la Madre, luego de que hombres armados irrumpieran en motocicletas y dispararan contra quienes departían en la vía pública de un local comercial.

Una semana después del hecho, la Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos responsables del ataque. Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, el ente acusador informó que a los detenidos les fueron incautadas armas de fuego, munición y las motocicletas utilizadas en el ataque. El fiscal del caso relató en la diligencia judicial que “en la persecución logramos observar a cinco motocicletas” y que se realizó un cierre “sobre la Troncal del Caribe, sector conocido como Cero Tres del municipio de Pueblo Viejo”, donde, con apoyo de funcionarios, “se logró interceptar dos motocicletas de las cuales una perdió el control y cayó sobre la vía”.