OMS mantuvo a hantavirus en “riesgo bajo” antes de llegada de crucero a Países Bajos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantuvo el domingo su evaluación de “riesgo bajo” respecto al foco de hantavirus detectado a bordo del crucero Hondius, que tiene previsto atracar el lunes en Países Bajos con el resto de su tripulación.
El crucero, que suscitó preocupación mundial tras el anuncio de la aparición de este foco a principios de mayo, debe terminar su viaje en Róterdam el lunes entre las 10H00 (08H00 GMT) y el mediodía, según las autoridades.
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Allí desembarcarán las 27 personas que siguen a bordo: 25 miembros de la tripulación y dos miembros del personal médico.