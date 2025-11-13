A 40 años de la tragedia de Armero, alcalde dice que murieron más de 30.000 personas

Cuarenta años después de la tragedia de Armero, el país sigue sin conocer la cifra exacta de víctimas que dejó la avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, ocurrida el 13 de noviembre de 1985. Durante la presentación del informe “Armero: ¿40 años de vulneración de derechos?”, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, reconoció que Colombia aún desconoce los datos precisos sobre la magnitud del desastre. “Hoy en día desconocemos las cifras precisas del desastre”, dijo la funcionaria durante un acto en Honda, Tolima, a pocos kilómetros de las ruinas del antiguo municipio. Le recomendamos leer: Hoy hace 40 años ocurrió la tragedia de Armero y las víctimas siguen sin vivienda digna y con depresión

Iris Marín, defensora del pueblo. FOTO: Colprensa.

En diálogo con Mañanas Blu, el actual alcalde de Armero – Guayabal, Mauricio Cuéllar, recordó los momentos en que, siendo un niño de seis años, sobrevivió a la tragedia que le arrebató a su hermano mayor. “Cada uno buscaba salvarse como fuera. Yo estuve enterrado casi día y medio”, relató. Entérese: 40 años de la tragedia de Armero: “No olvidaré jamás el olor a muerte” Cuéllar aseguró que la cifra oficial de víctimas —que ronda los 25.000 fallecidos— no refleja la magnitud real de la tragedia. “Eran muchos cuerpos. Siempre se habla de cerca de 25 mil, pero la cifra se queda corta; yo creo que va por encima de los 30 mil”, afirmó.

Mauricio Cuéllar, alcalde de Armero - Guayabal. Foto: vía Facebook.

El alcalde también explicó que la falta de registros precisos y la emergencia sanitaria de ese momento impidieron un censo real de los muertos. “Fue necesario disponer rápidamente de los cuerpos. Muchos fueron depositados en fosas comunes en el cementerio de Guayabal”, dijo, al recordar que incluso se usaban baldes para transportar los cadáveres.

Para estimar el número de habitantes, las autoridades posteriores recurrieron a métodos indirectos, como el análisis de directorios telefónicos o recibos de energía de Enertolima, con el fin de calcular cuántas familias vivían en Armero, entonces el municipio más poblado del norte del Tolima.

Tragedia en Armero, sepultada tras la erupción del volcán Nevado del Ruíz, rescate de víctimas. Fecha de evento: 13/11/1985. Foto: Hernando Vásquez.

A 40 años del desastre, el municipio de Armero – Guayabal se prepara para los actos conmemorativos, que incluirán eucaristías cada dos horas y la tradicional lluvia de pétalos de rosas sobre el antiguo casco urbano. Cuéllar, quien coordina las actividades, destacó que el dolor de los sobrevivientes persiste. “Muchos fueron dispersados por todo el país; para nosotros, esta sigue siendo una herida abierta”, señaló. Lea también: A 40 años de la tragedia de Armero, un libro reconstruye sus historias olvidadas Además, recordó que durante los días posteriores al desastre se registraron casos de rapiña y tráfico de menores. “Hubo quienes se aprovecharon del dolor. Algunos intentaban vender niños huérfanos a extranjeros y otros saqueaban los cuerpos en busca de joyas o cadenas”, denunció.

