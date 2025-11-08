40 años de la tragedia de Armero: “No olvidaré jamás el olor a muerte”

Acabo de estar en Armero por dos días y todavía me rodea el olor a muerte. Un olor a tristeza, penetrante y nauseabundo de cuerpos humanos en descomposición. En todos lados cuerpos mutilados, cuerpos aplastados, entre escombros y lodo. Una tragedia inmensa, que da la impresión de algo de otros tiempos, cuando nosotros, los seres humanos, indefensos, nos dejamos sorprender por la naturaleza. Cuerpos arrojados indiscriminadamente por un mar de lodo, ofrendados a un Dios furioso. Una horrenda escena, ampliada por ese olor fétido y categórico, que dice todo.
Es el 15 de noviembre, y son las cinco y media de la mañana cuando avanzamos apurados por una trocha del campo. Muchas otras personas avanzan sobre la misma trocha en la misma dirección. Llevan una cuerda, una pala, una pica. Van en búsqueda de sus hijos, padres, hermanos y hermanas. Pregunto a un hombre quiénes de su familia han sobrevivido: “Nadie, señor, absolutamente nadie. Soy el único que está con vida. Nadie ha sido encontrado. Ni mi mujer, ni mis hijos. Yo estaba en Cali, trabajando, cuando escuché todo en la radio y me vine de una”.
Es un flujo de gente triste. Todos dicen haber perdido a su familia o parte de ella, a amigos, conocidos, vecinos. Y sin embargo, todos van para buscar y preguntar. Distribuyen papelitos con los nombres de sus desaparecidos y un número de teléfono. Llevan un radio de bolsillo en el cual escuchan los anuncios caóticos de nombres de sobrevivientes que acaban de llegar a algún lugar o de muertos recién identificados.
En nuestro grupito somos cuatro. Ian y Niall, dos irlandeses, y yo, estudiantes de intercambio en la Universidad de Los Andes y periodistas freelance, solicitados desde nuestros respectivos países para viajar a la zona y mandar un reportaje. Y va Carlos, un amigo de Bogotá, quien parece haber perdido toda su familia materna en el desastre: abuelos, tíos, tías, primas y primos. Según Carlos, del sector de Armero donde vivieron, en cercanías del río Lagunilla, no queda nada. La posibilidad de encontrar un sobreviviente de su familia es mínima, pero la esperanza que le queda de encontrar familiares lo hace avanzar con determinación. Es voluntario en la Cruz Roja, movilizado como brigadista de rescate, y nos lleva con él.
Medio corriendo, sudando y a veces cayendo, subimos unas últimas colinas, y de golpe ante nuestros ojos se materializan las imágenes ya vistas en televisión. Un inmenso lago gris se estrecha delante de nosotros. Es el plano de lodo, donde sabemos que más de 20.000 personas han encontrado su muerte. Cerca de nosotros, hacia abajo, como una pequeña isla, se ve la única parte del pueblo todavía de pie. Veo el cementerio intacto, pero solitario, del cual ayer, en televisión, mostraron que helicópteros evacuaron sobrevivientes. Algunas secciones de calles que lindan con el cementerio también se ven intactas. Perros corren en ellas. Después, un pequeño anillo de casas parcialmente destruidas, con lodo en el primer piso, en el segundo piso, o con apenas una partecita del techo visible. Más allá de ellas, no hay absolutamente nada, excepto ese mar de lodo hasta donde alcanza la vista. Lo que sigue de pie es entonces una parte muy pequeña de lo que fue, hace apenas dos días, Armero, la ciudad blanca, la ciudad de algodón.
Por encima del mar de lodo, delante de nosotros, se levanta la cordillera central y en ella distinguimos el cañón por el cual se precipitó el cien veces crecido y enfurecido río Lagunilla, llevando con él árboles, rocas, arena, casas. Carlos nos indica una roca gigantesca, conocida como El Piñón, que siempre era un punto de orientación en la montaña. Ahora lo vemos más o menos donde, según Carlos, era el centro de Armero. Una evidencia más del devastador poder que asumió el río después de la descongelación de las capas de hielo del Ruiz, siguiendo su erupción.
En la colina donde nos encontramos, la Cruz Roja ha instalado un centro de coordinación. Pequeños grupos de personas están sentados, sin nada o con una u otra bolsa de plástico, esperando transporte en helicóptero hacia un centro de apoyo. Entre ellos una pareja de avanzada edad. Serenos, pero asustados y de pocas palabras, me dicen estar agotados pero sentirse agradecidos por estar con vida. Cuando aterriza un helicóptero, recogen sus cosas y cojean hacia él. Vmos como el helicóptero se levanta sin ellos. El transporte de brigadistas y otro personal de emergencia es prioritario. La azotada pareja regresa a su lugar.