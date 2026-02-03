Cumbre Petro-Trump: los 5 fracasos que Estados Unidos le endilga a Colombia en la lucha contra las drogas

La lucha contra el narcotráfico es uno de los puntos centrales de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, en Washington.
El jefe de Estado colombiano llegó a esa cita con una inclusión en la Lista Clinton y una descertificación para su país a cuestas.
Los siguientes son los factores en los que, para la Casa Blanca, el gobierno Petro está fallando en materia de control antidrogas.
1). El crecimiento de los cultivos ilícitos
De acuerdo con los monitoreos de cultivos ilegales de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen, los sembradíos de coca vienen creciendo en Colombia desde los diálogos de La Habana, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las antiguas Farc.
En ese entonces (2013), se calculaba que en Colombia había 48.000 hectáreas de coca, y de allí inició un crecimiento sostenido de esa actividad. Durante el mandato de Petro, la cifra se incrementó de 230.000 hta en 2022 a 262.000 en 2024.
Lo que ha hecho Petro es cuestionar los reportes de la ONU, aduciendo que sus analistas están sumando áreas de cultivo que están abandonadas. El debate llegó a tal punto que el informe oficial, con las cifras de 2024, no ha sido publicado, mientras avanzan “mesas técnicas” entre las partes.