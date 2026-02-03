x

Buque de carga encalló en playa de Santa Marta por fuerte oleaje y mar de leva

El fuerte oleaje y los vientos asociados a un frente frío empujaron la embarcación hasta la orilla de la playa Los Cocos, mientras autoridades mantienen alertas y restricciones en varias zonas del Caribe colombiano.

  • El buque de carga quedó varado en la playa Los Cocos, en Santa Marta, tras ser empujado por olas de hasta cuatro metros generadas por el mar de leva en el Caribe colombiano. FOTO: captura de video.
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Las intensas lluvias, los fuertes vientos y el mar de leva que azotan al Caribe colombiano por la influencia de un frente frío del hemisferio norte ya comienzan a dejar afectaciones visibles en la región. La noche del lunes, un buque de carga encalló en la playa Los Cocos, en Santa Marta, tras ser empujado por el oleaje hasta la orilla.

Conozca: Cartagena en alerta por frente frío: ordenó el cierre de todas sus playas por fuerte oleaje

De acuerdo con los primeros reportes, la embarcación perdió maniobrabilidad en medio de las difíciles condiciones marítimas y terminó varada a pocos metros de la costa, justo al costado de la marina de la capital del Magdalena. Residentes del sector grabaron con sus celulares cómo el barco quedó atascado en la arena, donde permaneció durante toda la noche.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuánto tiempo tomará remover el buque y permitirle retomar su ruta, ya que el fuerte oleaje y las corrientes siguen complicando las labores en la zona.

El encallamiento ocurre en medio de un panorama climático adverso que mantiene en alerta a varias ciudades costeras. En Cartagena, por ejemplo, las precipitaciones persistentes y el incremento del oleaje provocaron inundaciones en sectores cercanos al mar, incluida la avenida Santander, que debió ser cerrada temporalmente. Organismos de emergencia realizaron trabajos para retirar piedras y escombros arrastrados por la fuerza del agua hacia la vía.

La Dirección General Marítima (Dimar) emitió una alerta meteomarina para todo el Caribe colombiano, advirtiendo sobre vientos de entre 46 y 55 kilómetros por hora y olas que oscilan entre los 2,5 y 3 metros, con picos que podrían superar los cuatro metros. Estas condiciones han obligado a restringir actividades náuticas y recreativas, así como al cierre preventivo de playas en distintos puntos del litoral.

El teniente de navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional del Caribe, explicó que el fenómeno persistirá al menos hasta mediados de semana, con mayor incidencia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y los cayos del norte, además del centro y sur de la costa continental.

Siga leyendo: Hidroeléctrica Urrá apaga turbinas para frenar inundaciones: caudal del río Sinú se multiplicó por cinco

El mar de leva —también conocido como mar de fondo— se produce cuando sistemas atmosféricos distantes generan oleajes largos y potentes que alcanzan la costa con gran energía, lo que puede ocasionar inundaciones, daños en infraestructuras y riesgos para embarcaciones.

Mientras continúan las labores de monitoreo, las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar acercarse a las playas y acatar las recomendaciones de seguridad, ante la posibilidad de nuevas emergencias derivadas del fuerte oleaje.

