Cara a cara entre Petro y Trump: en juego una relación comercial de casi US$30.000 millones

A las 11:00 a. m. en Washington comenzará la reunión entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump. Aunque el encuentro tiene un trasfondo político, su relevancia económica es aún mayor. Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Colombia, un motor clave para las exportaciones, la inversión extranjera y el empleo. Por ello, cualquier decisión que surja de esta cita podría repercutir de manera directa en la economía y en la estabilidad de los principales sectores productivos del país. Puede leer: El presidente Petro le habría llevado de regalo a Trump una pieza precolombina de oro macizo

El comercio bilateral, uno de los ejes centrales

Uno de los principales temas sobre la mesa será el futuro del intercambio comercial entre ambos países. Actualmente, las relaciones comerciales alcanzan los US$28.355 millones, sumando exportaciones e importaciones. La balanza comercial, por su parte, cerraría 2025 con la brecha más baja para Colombia en casi una década. Hasta noviembre del año pasado, el déficit se ubicó en -US$480,2 millones.

Exportaciones colombianas a EE. UU. mantienen crecimiento

Las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos sumaron US$13.948 millones entre enero y noviembre de 2025. Esta cifra representa un crecimiento del 3% frente al mismo periodo de 2024, cuando el valor exportado fue de US$13.103 millones. Entérese: Con su abogado y sin Benedetti: ¿Quiénes integran la amplia comitiva de Gustavo Petro en EE. UU.? Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los productos colombianos, concentrando cerca del 30% de las exportaciones totales del país, equivalentes a unos US$13,5 mil millones. En cuanto a las importaciones, entre enero y noviembre, Colombia importó de Estados Unidos bienes por US$14.857,3 millones, con un decrecimiento del 0,8%. El 70% de los productos que importamos desde EE.UU. no se producen en Colombia y forman parte de la cadena productiva de la industria en el país.

Seguridad, migración e inversión en la agenda presidencial

Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, la seguridad será uno de los temas centrales del encuentro. Este punto abarca la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia común y la seguridad en la frontera. El tema migratorio también estará presente. Aunque ha sido una prioridad para Trump, no se espera que sea el eje principal de la conversación. En paralelo, ambos mandatarios discutirán asuntos relacionados con comercio e inversión, claves para la estabilidad económica de Colombia. Más noticias: Exportaciones de petróleo de Venezuela repuntan 60% bajo control de EE. UU. y cambian el mapa energético

Una relación estratégica para empleo, inversión y consumo