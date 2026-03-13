Los clanes que llegan cabalgando en la lista del Pacto Histórico

El Pacto Histórico sorprendió con la votación que logró para el Senado. En el partido del presidente Gustavo Petro decían que buscaban mantener las 20 curules que ganaron en el 2022, pero los cálculos terminaron inflados por la realidad y terminaron consiguiendo 25 escaños.
Incluso, han dicho en redes sociales que rescataron dos curules más; sin embargo, por ahora no hay sustento formal y por eso, en la medida en que se sugiere un mal conteo de los votos, algunos han señalado que se trataría de una estrategia de propaganda para deslegitimar el sistema electoral.
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