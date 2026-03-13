Los clanes que llegan cabalgando en la lista del Pacto Histórico

El Pacto Histórico sorprendió con la votación que logró para el Senado. En el partido del presidente Gustavo Petro decían que buscaban mantener las 20 curules que ganaron en el 2022, pero los cálculos terminaron inflados por la realidad y terminaron consiguiendo 25 escaños. Incluso, han dicho en redes sociales que rescataron dos curules más; sin embargo, por ahora no hay sustento formal y por eso, en la medida en que se sugiere un mal conteo de los votos, algunos han señalado que se trataría de una estrategia de propaganda para deslegitimar el sistema electoral. Lea también: Nuevo Congreso sería proclive a avalar la Constituyente de Petro: así están las fuerzas

¿Es el Pacto Histórico el más votado de la historia en Senado?

El Pacto Histórico con 25 senadores tiene el 25% de los votos del Senado. Un número casi que sin parangón en la historia de Colombia, solo superado por el Partido Liberal en 1974, cuando obtuvo 66 de los 114 senadores de ese entonces, y por encima de los 20 senadores que logró el Centro Democrático en 2014 y de los mismos 20 que logró el Pacto Histórico hace cuatro años.

Senadores del Pacto Histórico en 2022.

No obstante, la pregunta de fondo es: ¿quiénes son los miembros de esta lista del Pacto modelo 2026? A primera vista, contrario a lo que fue su lista de 2022, en la que aparecían nombres reconocidos por el país por su militancia política, ahora son un ramillete de poco conocidos y sobre todo, otro buen puñado de personas cuestionadas, con investigaciones o que pueden tener su curul en riesgo.

¿Quiénes repiten y quienes salen de la bancada del Pacto Histórico?

Hay que decir que solo seis senadores repiten curul. Se trata de Wilson Arias, Aida Avella, Isabel Zuleta, Alex Flórez, Pedro Florez y Esmeralda Hernández. También repetirán Ferney Silva o Carlos Alberto Benavides, aunque ellos llegaron a reemplazar curules que dejaron Piedad Córdoba o Gustavo Bolívar, respectivamente. Lo cierto es que al revisar la bancada se concluye que de aquel listado de 2022 solo renuevan su curul dos tradicionales de la izquierda, Arias y Avella. Mientras que los otros cuatro han tenido cuestionamientos. El caso de Martha Peralta es particular, fue elegida en 2022 en la lista cerrada del Pacto Histórico, pero ahora en 2026, tras los varios escándalos en las que se vio involucrada, incluido el del saqueo a la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo), se lanzó por su partido Mais y salió elegida en la circunscripción nacional indígena, que da una curul. De los senadores elegidos en 2022 ya no estarán María José Pizarro, Alexander López, Iván Cepeda, Clara López, Gloria Flórez, Jahel Quiroga, Gustavo Bolívar, César Pachón, Roy Barreras y Piedad Córdoba. Más allá de cualquier consideración o cuestionamiento, se trataba de un grupo de personajes de izquierda con reconocida trayectoria en la política. Dicho de otra manera, ya el Pacto Histórico no cuenta con diez de sus más connotados alfiles. Lea también: Este es el top 5 de los representantes a la Cámara más votados en Antioquia: uno marcó nuevo récord electoral

¿Cuáles son los clanes que llegan al Senado por el Pacto Histórico?

Asimismo, al hacer el contraste entre la lista del 22 y la del 26 hay evidencias de que entre los recién elegidos hay un número significativo de senadores con líos o cuestionamientos. Además, ganaron más terreno los personajes que vienen de clanes cuestionados y otras personas con poca experiencia. Algo parecido a lo que ha venido ocurriendo en los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro: en la medida en que se ha ido quedando sin perfiles con peso específico, en buena parte porque los echa cuando no le siguen al presidente sus caprichos, se ha ido llenando de personas novatas o sin mayor experiencia en el servicio público. Entre los elegidos están representantes de clanes de contratistas, como Pedro Flórez, del clan de Euclides Torres; o clanes políticos, como Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Así como cuotas de personajes cuestionados, como el exalcalde Daniel Quintero, que con 43 investigaciones a su equipo de Gobierno, logró montar en el lista del Senado de Petro a Alex Flórez y a Laura Ahumada, la esposa del alcalde de Barrancabermeja, investigado por compra de votos. En esta oportunidad, el orden de los candidatos fue elegido en la consulta interpartidista de octubre, entre otras cosas, con el propósito de jalar votos para el candidato Iván Cepeda. Por esta razón, algunos clanes tuvieron protagonismo en la lista del presidente Gustavo Petro. La tarea que cumplan en el Congreso mostrará si han sido una buena apuesta o no para la izquierda en Colombia. No deja de llamar la atención que personajes que suelen buscar hacer negocios con la política se logren colar en listas que pretenden o se presentan con propósitos contrarios. No deja de ser llamativo también que quien resultó ganadora en la consulta de octubre para la lista al Senado, María José Pizarro, no se haya inscrito en el tarjetón que se midió el domingo 8 de marzo. Queda abierta la pregunta de si tendría algún tipo de sanción por haber participado en la consulta, hecha con recursos del Estado y, a pesar de haber ganado, no competir en la ronda definitiva.

Senadores del Pacto Histórico para el periodo 2026-2030.

¿Qué otros partidos tienen senadores cuestionados?

El Pacto Histórico no es el único partido con personas cuestionadas o en líos con la justicia de los elegidos para el Senado. En el Partido Conservador están otros como Wadith Manzur y Daniel Restrepo; en el Partido Liberal María Eugenia Lopera y Yesid Pulgar, mientras que en el Partido de la U Jhony Besaile y José Alfredo Gnecco. Sin embargo, no deja de ser polémico que ese puñado de personajes cuestionados hayan tenido cabida en una lista como la del Pacto Histórico, que al ser cerrada, podía tener incidencia del presidente Gustavo Petro. La lista al Senado del petrismo tuvo una votación por encima de su promedio en Bogotá, el Pacífico y la Amazonía. Y menor a su promedio en Antioquia y Eje Cafetero, los Llanos y el resto de la zona Andina. En un análisis hecho por el columnista de EL COLOMBIANO, David González, se concluye que si cada región de Colombia fuera un país independiente, el Pacto Histórico habría sacado 38 senadores en el Pacífico, 31 en Bogotá y 30 en la Amazonía. Mientras que por debajo estarían 21 en la Costa Caribe, 19 en Antioquia y Eje Cafetero, 20 en el resto de la zona Andina y 17 en los Llanos. Lea también: Así quedó el Senado por regiones: lideraron Antioquia, Bogotá y Caribe

El del Clan Torres

Pedro Flórez es considerado una de las fichas políticas del megacontratista estatal Euclides Torres, cuyo conglomerado ha construido un poderoso negocio gracias a contratos públicos. Flórez, químico de profesión y sin trayectoria previa en la izquierda, está casado con Karina Torres, sobrina del empresario, e integra la Comisión Sexta del Senado, encargada de asuntos de transporte, telecomunicaciones y tecnología, sectores donde operan empresas de Euclides Torres. Solo entre 2022 y 2024, empresas vinculadas a ese grupo habrían firmado 148 contratos públicos por más de $204.000 millones. Entre ellos uno de $95.000 millones para instalar paneles solares en el Caribe a través del Fondo de Energías No Convencionales (Fenoge). También se ha revelado que ese conglomerado tiene firmas relacionadas con el sistema Sicov, que conecta los exámenes médicos de conducción con el Registro Único Nacional de Tránsito. Proyectos legislativos impulsados por Flórez en el Congreso han generado críticas por la posibilidad de beneficiar indirectamente al sector empresarial ligado al negocio del tránsito. Flórez aparece en la investigación de la Corte Suprema por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, después de que Nicolás Petro afirmó que el senador habría servido de intermediario entre el contratista Torres y la campaña.

El combo de Quintero

Los senadores Alex Flórez y Laura Ahumada, elegidos por el Pacto Histórico, han sido identificados como cercanos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, una de las figuras más cuestionadas del petrismo. Flórez, abogado, llegó al Congreso en 2022 tras un breve paso por el Concejo de Medellín en 2020, elección que fue anulada por el Consejo de Estado debido a una inhabilidad relacionada con contratos que había tenido con la alcaldía de Quintero. En 2023 fue sancionado por la Procuraduría con suspensión e inhabilidad por ocho meses después de que, en estado de embriaguez, insultó a agentes de policía y los llamó “asesinos”. En la Corte Suprema cursan denuncias en su contra por violencia intrafamiliar. La recién elegida senadora Ahumada, socióloga, llegó al Congreso con el respaldo político de su esposo, el alcalde de Barrancabermeja Johnnathan Vásquez, quien enfrenta un proceso penal por presunta compra de votos. Ahumada aportó cerca de $230 millones a esa campaña.

La financiada por contratistas de la Agencia de Tierras

Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, llega son cuestionamientos por lo que sería financiación irregular de su campaña en la consulta del Pacto Histórico. Según registros de Cuentas Claras, su campaña reportó gastos por $360 millones, de los $290 millones provinieron de donaciones de 12 personas y al menos nueve eran contratistas de la ANT, entidad dirigida por Felipe Harman.

La del Tarimazo

La senadora Isabel Cristina Zuleta ha sido criticada por su papel protagónico en el “tarimazo” de Medellín, que levantó gran polémica por darles reconocimiento y categoría a jefes de estructuras criminales aún condenados y sin un marco jurídico claro de negociación. Cursa incluso un proceso de pérdida de investidura. Además se ha revelado que trató de intervenir ante la Policía en procedimientos relacionados con la captura de allegados a ‘Douglas’, uno de los capos en prisión.

Las que de pronto pierden la curul