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65 adultos mayores de 70 años sobrevivieron al terremoto en Cali, pero quedaron sin hogar: buscan ayuda para trasladarlos

El sismo del 10 de agosto obligó a evacuar la sede de las Hermanitas de los Pobres. Ahora la congregación busca recursos para trasladar por avión a los residentes que no tienen familiares a dónde acudir, entre ellos personas cercanas a los 100 años y una de 102 años.

  • Así quedó la sede de las Hermanitas de los Pobres en Cali tras el sismo del 10 de agosto. Foto: redes sociales @hermanitasdelospobrescol
    Así quedó la sede de las Hermanitas de los Pobres en Cali tras el sismo del 10 de agosto. Foto: redes sociales @hermanitasdelospobrescol
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 11 horas
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La misa apenas había comenzado cuando el edificio empezó a moverse. Eran cerca de las 7:30 de la mañana del lunes 10 de agosto y en la capilla del hogar de las Hermanitas de los Pobres, en Cali, había adultos mayores y religiosas. Otros residentes seguían la ceremonia desde el segundo piso.

Entonces llegó el sismo. Dentro de la edificación se volcaron muebles, cayeron fragmentos de los techos y aparecieron grietas en paredes y muros. Afuera, partes de las fachadas y los muros cedieron y hubo desplazamientos en la cubierta.

Entérese: ¿Dónde donar para el Chocó? Centros de acopio y cuentas oficiales para ayudar desde Antioquia y Bogotá

En medio del movimiento, los adultos mayores pidieron ayuda. La hermana Amparo, quien estaba en el segundo piso y utiliza silla de ruedas, recuerda lo que escuchó: “Los abuelitos gritaban que no los dejáramos solos”, contó para Noticias Caracol.

Después de que terminó el sismo, las religiosas y trabajadoras sacaron a los residentes del edificio. No hubo fallecidos ni personas con heridas de gravedad. Algunos tuvieron golpes y raspones por vidrios y fragmentos de mampostería.

Sin embargo, una evaluación posterior estableció que el inmueble no podía seguir siendo utilizado como vivienda: “Esta casa quedó inhabitable. Inhabitable porque grietas por todas partes. Si uno toca ese muro, se viene todo encima de nosotros”, señaló una de las religiosas.

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En esa sede vivían 65 adultos mayores. Todos tienen más de 70 años; entre ellos hay una persona de 102 años y otra próxima a cumplir los 100. También permanecían religiosas y trabajadoras, para una comunidad de más de 100 personas. El hogar está ubicado en la Calle 5 #38D -104, frente al Éxito San Fernando.

Sin habitaciones disponibles, el teatro del recinto se convirtió en el lugar donde los residentes pasaron la noche. Ahí fueron instaladas camas provisionales y voluntarios civiles proveyeron alimentos para el almuerzo y la cena.

Ahora buscan dónde trasladar a los 65 adultos mayores tras el sismo

Algunos adultos mayores fueron recogidos por sus familiares, pero la mayoría no tiene una red familiar que pueda recibirlos. La congregación comenzó entonces a distribuirlos entre otras sedes de las Hermanitas de los Pobres.

Cuatro residentes y las religiosas de mayor edad ya fueron trasladados a Cartago, Valle del Cauca. Los demás deben llegar a sedes en Medellín, Bogotá y Valledupar.

El traslado terrestre no es viable por las condiciones de los residentes. La congregación necesita conseguir recursos para pagar los vuelos: “No se pueden llevar en bus porque son trayectos muy largos y ellos son mayores, tenemos que llevarlos en avión”, explicó la hermana Amparo.

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La congregación necesita dinero para cubrir los traslados, mantener la alimentación y atención de los adultos mayores y pagar la nómina del personal que trabaja en el hogar.

También busca ingenieros y arquitectos voluntarios que puedan evaluar los daños y determinar qué trabajos requiere la edificación de Cali. Las cuentas informadas por la institución para recibir donaciones son:

La cuenta corriente de Davivienda 012269999442 y la cuenta corriente del Banco de Bogotá 44502520-8.

El hogar pidió comprobar los números de cuenta y los canales oficiales antes de transferir dinero.

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La sede atendía a adultos mayores sin pensión y sin redes de apoyo familiar. Después del sismo, los 65 adultos mayores que vivían ahí quedaron sin un lugar al que regresar. Mientras se define el futuro del edificio, la prioridad de la congregación es encontrarles un sitio seguro y reunir los recursos para trasladarlos a otras ciudades.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué los adultos mayores serán trasladados en avión y no por carretera?
La congregación explicó que la edad, las condiciones de salud y las dificultades de movilidad de los residentes hacen que los trayectos terrestres sean poco adecuados. Por eso busca recursos para realizar los traslados por vía aérea.
¿Cuáles son las cuentas oficiales para donar a las Hermanitas de los Pobres?
Las donaciones pueden realizarse a la cuenta corriente de Davivienda 12269999442, y a la cuenta corriente del Banco de Bogotá 44502520-8
¿A qué ciudades serán trasladados los adultos mayores de las Hermanitas de los Pobres?
La congregación planea distribuirlos entre sus sedes de Medellín, Bogotá y Valledupar. Cuatro residentes y las religiosas de mayor edad ya fueron trasladados a Cartago, Valle del Cauca.
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