Estas son las ocho confesiones que hizo Nicolás Petro sobre la campaña de su padre ante Fiscalía y medios: ahora el presidente dice que lo persiguen

El presidente Gustavo Petro cuestionó la autonomía de la fiscal que lleva el proceso contra su hijo y denunció filtraciones de información a la campaña de la oposición.
Contexto: Escándalo en la Fiscalía: fiscal del caso de Nicolás Petro envió dura carta a Luz Adriana Camargo denunciando presiones indebidas en la investigación
En un mensaje público, señaló que Laborde estaría subordinada a intereses políticos y que el caso judicial se convirtió en un instrumento para golpearlo a través de Nicolás Petro.
Las afirmaciones del mandatario se dieron pocas horas después de que se conociera una carta de la fiscal encargada del caso, en la que defendía la autonomía e independencia del proceso.
Sobre el caso de Nicolás Petro, los siguientes son ocho puntos a recordar sobre su caso.