Exconsejera del Gobierno Petro señaló a Alcocer de lavado y tráfico de drogas

Verónica Alcocer habría hecho hasta pa’ vender en el tiempo que su exesposo, el expresidente Gustavo Petro, estuvo en la Casa de Nariño. Al menos esa es la conclusión que queda después de conocerse las acusaciones que hizo en su contra la exconsejera del anterior Gobierno, Eva Ferrer. Entre sus acusaciones dijo que lideró una red con intereses económicos y políticos que habría operado desde la campaña presidencial de 2022 hasta el final de la era del “cambio”.
En entrevista con la revista Semana, Ferrer —de nacionalidad española— mencionó posibles irregularidades relacionadas con vuelos clandestinos a Venezuela, transporte de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos, financiación de campañas y presunta venta de cargos públicos. Las declaraciones involucran a personas cercanas a Alcocer, asesores políticos, empresarios e intermediarios internacionales. Sin embargo, hasta ahora solo son señalamientos.
Vuelos clandestinos a Venezuela
Uno de los señalamientos más graves se relaciona con el supuesto uso de aviones oficiales asignados a Verónica Alcocer para hacer viajes confidenciales a Venezuela. Según Ferrer, estos desplazamientos habrían servido para transportar dinero en efectivo y, presuntamente, estupefacientes. La española aseguró que Carolina Plata, asistente personal de la exprimera dama, habría gestionado esos viajes.
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“Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, afirmó Ferrer.
La exconsejera dijo que, en enero de 2023, habrían ingresado a Colombia 2,5 millones de dólares en efectivo procedentes de Venezuela. Según su relato, el dinero estaría destinado a financiar la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica.
“Manel me explica que traen 2,5 millones (de dólares). Ese dinero, entre otras cosas, es para pagar la campaña del primo”, declaró Ferrer a Semana. Cuando preguntó si Gustavo Petro conocía ese movimiento de dinero, Grau le respondió que no.
Ferrer también aseguró que en la Casa de Nariño y en la residencia de Grau ingresaban bolsas con dinero en efectivo. “En Casa de Nariño entran sacos de dinero y en casa de Manel entraban sacos de dinero”, agregó.