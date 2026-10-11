Exconsejera del Gobierno Petro señaló a Alcocer de lavado y tráfico de drogas

Verónica Alcocer habría hecho hasta pa’ vender en el tiempo que su exesposo, el expresidente Gustavo Petro, estuvo en la Casa de Nariño. Al menos esa es la conclusión que queda después de conocerse las acusaciones que hizo en su contra la exconsejera del anterior Gobierno, Eva Ferrer. Entre sus acusaciones dijo que lideró una red con intereses económicos y políticos que habría operado desde la campaña presidencial de 2022 hasta el final de la era del “cambio”. En entrevista con la revista Semana, Ferrer —de nacionalidad española— mencionó posibles irregularidades relacionadas con vuelos clandestinos a Venezuela, transporte de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos, financiación de campañas y presunta venta de cargos públicos. Las declaraciones involucran a personas cercanas a Alcocer, asesores políticos, empresarios e intermediarios internacionales. Sin embargo, hasta ahora solo son señalamientos. Vuelos clandestinos a Venezuela Uno de los señalamientos más graves se relaciona con el supuesto uso de aviones oficiales asignados a Verónica Alcocer para hacer viajes confidenciales a Venezuela. Según Ferrer, estos desplazamientos habrían servido para transportar dinero en efectivo y, presuntamente, estupefacientes. La española aseguró que Carolina Plata, asistente personal de la exprimera dama, habría gestionado esos viajes. Le puede interesar: Estos son 10 escándalos que dejó Verónica Alcocer durante el gobierno Petro. “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, afirmó Ferrer. La exconsejera dijo que, en enero de 2023, habrían ingresado a Colombia 2,5 millones de dólares en efectivo procedentes de Venezuela. Según su relato, el dinero estaría destinado a financiar la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica. “Manel me explica que traen 2,5 millones (de dólares). Ese dinero, entre otras cosas, es para pagar la campaña del primo”, declaró Ferrer a Semana. Cuando preguntó si Gustavo Petro conocía ese movimiento de dinero, Grau le respondió que no. Ferrer también aseguró que en la Casa de Nariño y en la residencia de Grau ingresaban bolsas con dinero en efectivo. “En Casa de Nariño entran sacos de dinero y en casa de Manel entraban sacos de dinero”, agregó.

Lavado de activos y testaferros Otro señalamiento apunta a un supuesto esquema de lavado de activos con la compra de bienes en el exterior y el uso de terceros para ocultarlos. Ferrer mencionó presuntas operaciones en España e Italia y señaló al exembajador colombiano en España, Eduardo Ávila, por su supuesto papel en gestiones relacionadas con la compra de una casa de 3 millones de euros. Según la española, Alcocer y su entorno habrían recurrido a intermediarios para administrar recursos, pagar gastos personales y adquirir bienes sin que aparecieran a sus nombres. Entre las personas mencionadas estarían Carolina Plata y Danilo Romero, esposo de Plata, a quienes Ferrer señaló como presuntos testaferros y administradores de las finanzas personales de la exprimera dama. Ferrer también afirmó que Romero acudió en 2024 a la Casa de Nariño para presentar cuentas que sumaban más de 1,5 millones de dólares en gastos privados correspondientes a un periodo de año y medio. En el supuesto entramado financiero aparecen los empresarios italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino, señalados de financiar hospedajes en hoteles de lujo y otros gastos de Alcocer. La exconsejera sostuvo que ambos habrían actuado como intermediarios y testaferros. ¿Hubo tráfico de armas? Ferrer aseguró que recibió llamadas de advertencia sobre la presunta relación del entorno de la exprimera dama con el tráfico de armas y con intermediarios italianos. Según relató, esas advertencias la llevaron a esconderse durante dos meses por temor a sufrir un atentado. “En el momento que me dicen: ‘Eva, estás loca, que aquí hay tráfico’, me ubican; es por haber hablado de los italianos. A mí cuando me dicen: ‘Tú estás loca, quieres que te peguen un tiro’; sí, es tráfico de armas”, contó. La española identificó a Romagnoli y Mascialino como presuntas figuras centrales. Explicó que los conoció en su residencia de Barcelona, durante una comida en la que se habrían realizado reuniones privadas a las que no tuvo acceso. Posteriormente, ambos reaparecieron en Colombia dentro del círculo de Xavier Vendrell y Manel Grau.

Ferrer relacionó a Romagnoli con las gestiones para adquirir los aviones de combate Gripen en Suecia. Afirmó que el empresario acompañó a Alcocer en viajes oficiales y que su presencia coincidió con las negociaciones para comprar esas aeronaves y con gestiones relacionadas con helicópteros presidenciales. La campaña de Petro en 2022 Las declaraciones de Ferrer apuntaron a una supuesta financiación paralela de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según la española, Manel Grau cobraba 50.000 euros por cada reunión que organizaba entre Alcocer y posibles aportantes. Además, mencionó una entrega de 250.000 euros en efectivo atribuida al empresario Euclides Torres, presuntamente destinada a movilizar el voto femenino en la región Caribe. También habló de una posible coordinación de aportes con Diego Marín, conocido como Papá Pitufo. Según Ferrer, Marín habría ofrecido 50.000 euros en efectivo durante la campaña, dinero que supuestamente se habría recogido por indicación de la exesposa de Petro en la residencia de Carolina Plata. Estos señalamientos apuntan a recursos que no habrían sido registrados oficialmente. La exfuncionaria agregó que parte de la plata que llegó por Grau y los intermediarios italianos se habría destinado a financiar bodegas digitales en redes sociales. Presunta venta de cargos Ferrer afirmó que desde el círculo de Verónica Alcocer se habrían exigido pagos a cambio de nombramientos en entidades públicas y cobrado comisiones. Entre las instituciones mencionadas figuran ProColombia, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el ICBF, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la ANI, el Fondo Adaptación, el Icetex y la UNGRD. Según sus declaraciones, estas actuaciones habrían involucrado a Grau, Vendrell y Andrés Gamero. También mencionó a Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña presidencial y luego presidente de Ecopetrol, a quien describió como una ficha impuesta por Alcocer y Grau. Entre los operadores políticos señalados aparece Mario Fernández Alcocer, a quien Ferrer atribuyó un papel central en el grupo político y en la presunta cooptación burocrática de entidades estatales. También mencionó al congresista Agmeth Escaf (Pacto Histórico), relacionado con la distribución de cuotas en instituciones públicas y con disputas internas por dinero.

La exconsejera incluyó a la capitana Daniela Lozano, exjefa del esquema de escoltas de Alcocer, a quien consideró una posible testigo de sus movimientos. Asimismo, mencionó a Laura Sarabia y sugirió que su regreso al Gobierno se habría producido mediante un pacto con Alcocer. Ferrer describió a Verónica como una persona autoritaria y aseguró que habría recurrido a la intimidación contra funcionarios del Gobierno. Según su versión, la exprimera dama amenazaba con destruir la reputación de quienes no aceptaran sus exigencias. Uno de los episodios señalados involucra a la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez. Ferrer afirmó que Alcocer la habría agredido físicamente. “Cuando la nombraron jefa del Dapre, se enfadó tanto y le dijo que ella no era nadie para tener ese cargo. Que ella era una desgraciada y la zarandeó”, relató. Calificó a Alcocer de “tirana” y “maltratadora”. ¿Petro sabía de estas movidas? En la entrevista, la exfuncionaria sostuvo que quien fue la tercera esposa de Petro habría buscado proyectar una imagen de poder dentro de la Casa de Nariño e incluso habría tenido aspiraciones de suceder al papá de sus dos hijas. Según su relato, desde el comienzo del Gobierno se habría impulsado una estrategia para presentarla como la persona que realmente gobernaba. “Me llaman a casa privada y me empiezan a explicar que la estrategia va a ser mostrar al mundo que la que manda y la que gobierna es Verónica. Yo digo que eso no lo hago”, dijo. Sobre el conocimiento de Gustavo Petro, la exconsejera señaló que el grado de información del entonces mandatario habría variado entre una posible complicidad general y el desconocimiento de hechos específicos. Según Ferrer, Petro reconoció que algunas personas cercanas, entre ellas Mario Fernández y Agmeth Escaf, eran “gente corrupta”. También aseguró que el expresidente conocía ese episodio contra Angie Rodríguez. Cuando Ferrer le manifestó que Alcocer se había convertido en una persona tiránica e insoportable, él habría respondido: “El poder envenena”. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.