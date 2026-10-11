Emanuel Ramos, de San Rafael a conquistar las pistas de los World Skate Games en Paraguay

En una sensacional prueba el patinador antioqueño Emanuel Ramos Mosquera se quedó con el oro en la prueba de velocidad de los 200 metros meta contra meta en los World Skate Games que se disputan en Paraguay, para darle el primer oro al patinaje de carreras de Colombia.

El joven deportista nacido en San Rafael tuvo una prueba impecable, desde el arranque se le vio la fuerza y la determinación que tenía por ir en busca del oro y lo logró, con un tiempo de 17.615 centésimas. En el podio estuvo acompañado por Anirudhan Vinod de la India con un registro de 17.658 y por Wei-Ning Chuang de China Taipéi, tercero con 17.718.

Ramos había llegado a los World Skate Games con el precedente de las dos medallas de oro en los 500 metros más distancia y 100 metros carriles, y una de plata en los 200 metros meta contra con un tiempo de 17.806, logradas en el pasado Campeonato Panamericano de Naciones, disputado en Guarne.

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Emanuel se mostró bastante emocionado por la victoria. “Esto es un sueño de muchos años, y estoy muy agradecido y feliz no solo porque este año pude llegar a la Selección Colombia sino también por ganar esa prueba, esto es un premio a tantos años de entrenamiento y de sacrificio y me siento muy feliz de lo que he logrado, a veces pienso que es un sueño, aún no me lo creo”, dijo el antioqueño.

El oro de Emanuel fue el inicio de una jornada llena de medallas para Colombia, ya que en esa misma prueba, pero en la rama femenina el país sumó plata y bronce con las corredoras Mariana Ambuila (18.617) y Gisell Caicedo (18.623) respectivamente. La prueba fue ganada por la italiana Sofia Paola Chiumiento con 18.450.

Luego llegarían más celebraciones con las patinadoras de la categoría mayores en las que Colombia hizo el 1-2 con Kollin Castro y Geiny Pájaro en los 200 metros meta contra meta, mientras que en los hombres se logró el 1-3 con Santiago Vásquez que se quedó con el oro y Jhon Edward Tascón que alcanzó el bronce.

Posteriormente, en la prueba de los 5.000 metros puntos juveniles y mayores el pais logró oro y plata en juvenil con Mariana Imitola, y plata con Manuela Rodríguez; mientras que en mayores Gabriela Isabel Rueda fue oro.

Al final fueron cinco oros, tres platas y dos bronces en la primera jornada del patinaje carreras en el que el país espera ser el dominados absoluto, ya que es una de las potencias mundiales.

Este domingo será la segunda jornada en el patinódromo de Paraguay, donde los dirigidos por Iván Vargas y Elías del Valle, esperan seguir consolidando al país como potencia, quedándose con las medallas que estarán en disputa.

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