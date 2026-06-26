Así se vivió tras bastidores la acreditación de Abelardo como presidente electo

El pabellón 5 de Corferias volvió a convertirse en escenario de poder, esta vez marcado por un fuerte componente simbólico en el acto solemne en el que quedó en firme la Presidencia y Vicepresidencia de Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo. Desde temprano, el flujo de asistentes, acreditaciones y cámaras de televisión marcaba el ritmo de una jornada que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había organizado como un acto estrictamente institucional, aunque el ambiente terminó desbordando lo formal. Con el recinto prácticamente lleno, ingresaron los magistrados del CNE encabezados por Cristian Quiroz, junto al registrador nacional Hernán Penagos. En el centro del escenario, la entrega de credenciales a Abelardo De la Espriella como presidente electo y a José Manuel Restrepo, como vicepresidente, selló formalmente el resultado electoral 2026–2030. Le puede interesar: Pese a las críticas de De la Espriella durante su campaña, la JEP ofrece un diálogo técnico al gobierno entrante El dato del escrutinio —12.960.166 votos frente a los 12.708.312 de Iván Cepeda— fue el principal motivador entre los asistentes, pues hace tan solo dos años el abogado De la Espriella empezaba a darle vida a su movimiento “Defensores de la Patria”, que hoy lo lleva a la Casa de Nariño. En primera fila, la familia del presidente electo seguía el acto con atención; lo mismo hacían los seres queridos de Restrepo. Ana Lucía Pineda, su esposa, acompañada de sus hijos, y los padres del nuevo jefe de Estado, el señor Abelardo De la Espriella Juris y María Eugenia Otero, ocupaban posiciones visibles. Juris, minutos antes del inicio y en diálogo con EL COLOMBIANO, agradeció el respaldo electoral de Antioquia y Medellín, con 1.241.124 votos, y reveló sus vínculos familiares con Abejorral, en el oriente paisa. “Ese respaldo de Antioquia lo recibimos también con una materialización de nuestros antepasados que emigraron a a la Costa, y que hoy ven que uno de sus descendientes llegó a la Presidencia de Colombia por el respaldo de ese pueblo valiente de Antioquia, a quien nunca olvidaremos”, le dijo a este diario. Cuando su hijo Abelardo tomó la palabra, el tono del recinto cambió de inmediato. Empezaron a gritar “presidente, presidente”, intercalando también con algunas alusiones a la frase “firmes por la patria”.

De la Espriella mantuvo su línea confrontacional, con críticas directas al gobierno saliente y referencias constantes a lo que llamó “el desgobierno” y la “recuperación de la democracia”. “Después de padecer el desgobierno, los abusos y la desgobernanza, Colombia supo reponerse”, afirmó, generando una ola de aplausos y arengas. El auditorio respondió de forma activa: consignas de apoyo, gritos, aplausos y celulares arriba, en algunos de ellos se transmitía en directo para redes como TikTok e Instagram. Pero en medio de ese clima político, apareció un elemento inesperado que rompía con la solemnidad institucional. Mientras el presidente electo hablaba desde el atril, desde distintos puntos del auditorio se escuchaban voces aisladas que lo interpelaban con referencias al Junior de Barranquilla, el equipo de fútbol asociado a la familia Char y del que se ha declarado hincha el hoy presidente electo. “Junior tu papá”, gritó alguien. Entre los asistentes se encontraban el abogado Iván Cancino, quien hizo abierta campaña a favor de su colega, y exmilitares como Eduardo Zapateiro, antiguo comandante del Ejército y actualmente investigado por presunto acoso sexual. Le puede interesar: Defensora Iris Marín pide a De la Espriella que respete en su gobierno los derechos humanos: “el país requiere de decisiones impostergables”

Fin a la paz total

En un mismo espacio convivían la proclamación presidencial, la militancia política y referencias futboleras. Entre la confrontación política y la narrativa familiar, De la Espriella continuó su intervención sin detenerse ante las interrupciones. Reiteró sus críticas al gobierno Petro, lanzó advertencias a los grupos armados ilegales y calificó su victoria como una “epopeya” frente a las estructuras tradicionales de poder. En su intervención, emitió un ultimátum a las organizaciones armadas ilegales del país: les dio un mes para someterse a la justicia y advirtió que en su gobierno no habrá negociaciones amplias ni concesiones como, según dijo, se habrían otorgado durante la administración de Gustavo Petro. “Disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables, como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, afirmó. Desde el auditorio, así el presidente electo también criticó la política de “paz total” del actual gobierno. “La convivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. En la era del ‘Tigre’ se acabó la impunidad: solo prevalecerá el imperio de la ley”, sostuvo el penalista, quien leyó su discurso.

En su intervención, sin mencionar el nombre de Iván Cepeda, insistió en que el candidato del oficialismo contaba el “apoyo del régimen, el respaldo de los terroristas, la financiación de los grandes y oscuros contratistas del estado volcados a su favor y el impulso de los compradores de votos de siempre”, como lo había reiterado en campaña sin evidencia alguna. Mientras que él, según sus palabras, solo tenía “a Dios y a un pueblo exasperado por la opresión y decidido a no perder definitivamente su libertad”. En varios momentos recurrió a referencias históricas y épicas para ilustrar lo que considera el significado de su victoria. Comparó la resistencia de su movimiento con las gestas militares de la antigüedad y aseguró que nunca se dejaron intimidar por la aparente superioridad de sus adversarios. “La determinación de un pueblo libre vale infinitamente más que cualquier maquinaria”, afirmó. El mandatario electo también dedicó parte de su intervención a formular una crítica ideológica al gobierno saliente. Argumentó que Colombia logró “romper una tendencia observada” en otros países latinoamericanos gobernados por “corrientes asociadas al llamado socialismo del siglo XXI”. Según señaló, mientras en otras naciones esos proyectos políticos lograron perpetuarse en el poder, los colombianos aprovecharon la primera oportunidad para recuperar, en sus palabras, “la libertad y la democracia”. Continúe leyendo: Rifirrafe entre Álvaro Uribe y Carlos Suárez abre grietas en la alianza del “Tigre”

Hacia el final, buscó moderar el tono con un llamado a la unidad nacional y a garantizar la oposición. “En estas elecciones no hubo vencedores ni vencidos”, señaló. El cierre estuvo marcado por la consigna “viva Cristo Rey”, que provocó aplausos de pie en medio de las cámaras de periodistas nacionales e internacionales que seguían sus palabras a través de cámaras y transmisiones en vivo, a la par de asistentes comentando lo ocurrido. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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