Así se vivió tras bastidores la acreditación de Abelardo como presidente electo

El pabellón 5 de Corferias volvió a convertirse en escenario de poder, esta vez marcado por un fuerte componente simbólico en el acto solemne en el que quedó en firme la Presidencia y Vicepresidencia de Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo.
Desde temprano, el flujo de asistentes, acreditaciones y cámaras de televisión marcaba el ritmo de una jornada que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había organizado como un acto estrictamente institucional, aunque el ambiente terminó desbordando lo formal.
Con el recinto prácticamente lleno, ingresaron los magistrados del CNE encabezados por Cristian Quiroz, junto al registrador nacional Hernán Penagos. En el centro del escenario, la entrega de credenciales a Abelardo De la Espriella como presidente electo y a José Manuel Restrepo, como vicepresidente, selló formalmente el resultado electoral 2026–2030.
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El dato del escrutinio —12.960.166 votos frente a los 12.708.312 de Iván Cepeda— fue el principal motivador entre los asistentes, pues hace tan solo dos años el abogado De la Espriella empezaba a darle vida a su movimiento “Defensores de la Patria”, que hoy lo lleva a la Casa de Nariño. En primera fila, la familia del presidente electo seguía el acto con atención; lo mismo hacían los seres queridos de Restrepo.
Ana Lucía Pineda, su esposa, acompañada de sus hijos, y los padres del nuevo jefe de Estado, el señor Abelardo De la Espriella Juris y María Eugenia Otero, ocupaban posiciones visibles. Juris, minutos antes del inicio y en diálogo con EL COLOMBIANO, agradeció el respaldo electoral de Antioquia y Medellín, con 1.241.124 votos, y reveló sus vínculos familiares con Abejorral, en el oriente paisa.
“Ese respaldo de Antioquia lo recibimos también con una materialización de nuestros antepasados que emigraron a a la Costa, y que hoy ven que uno de sus descendientes llegó a la Presidencia de Colombia por el respaldo de ese pueblo valiente de Antioquia, a quien nunca olvidaremos”, le dijo a este diario.
Cuando su hijo Abelardo tomó la palabra, el tono del recinto cambió de inmediato. Empezaron a gritar “presidente, presidente”, intercalando también con algunas alusiones a la frase “firmes por la patria”.