La hoja de ruta económica de De la Espriella: tributaria, fin del impuesto al patrimonio y fracking

En su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella anunció que una de sus primeras medidas económicas será presentar una reforma tributaria estructural y expedir un decreto para reducir el gasto del Estado.
El mandatario señaló que estas medidas buscan enfrentar el déficit fiscal heredado del gobierno de Gustavo Petro y mejorar las condiciones para la inversión, la producción y el empleo. “Mi gobierno presentará una reacomodación estructural del sistema tributario para simplificarlo”, afirmó.
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El presidente confirmó además una de sus principales propuestas de campaña: eliminar el impuesto al patrimonio. “Mi objetivo es combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la inversión, la producción y el empleo (...) El impuesto al patrimonio será eliminado”.
La reforma tributaria sería presentada en septiembre de 2026. La hoja de ruta económica también incluye acelerar el fracking y fortalecer a Ecopetrol, la compañía petrolera de mayoría estatal.