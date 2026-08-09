Ted Lasso regresa: así será la cuarta temporada de la serie

Los galardones avalan a Ted Lasso como una de las grandes series de comedia de los últimos años: Mejor comedia para los Critics Choice, en los Emmy; premios para sus actores como Brett Goldstein, Hannah Waddingham y Jason Sudeikis (que también ganó el Globo de Oro como Mejor actor), son algunos de los 73 premios que les han entregado en tres temporadas. Lea: 191 días de rodaje y más de 750 extras: así se hizo Cien años de soledad 2 Esta producción estrenó su primera temporada por Apple TV el 14 de agosto del 2020 y, cinco días después de su debut, la serie fue renovada para una segunda temporada. Ya llegó a la cuarta, que contará con diez episodios y se lanzará uno nuevo cada miércoles hasta el 7 de octubre. La serie se ha vuelto ya de culto y por eso Sudeikis, que interpreta a Ted Lasso, hizo parte de la clausura del Mundial Norteamérica 2026, dándole paso a Justin Bieber, en el show de medio tiempo. Por si no se la ha visto, la serie narra la historia de Ted Lasso, “un entrenador de fútbol americano universitario que es contratado para entrenar a un equipo de fútbol inglés cuya dueña secretamente espera que su inexperiencia lo lleve al fracaso, pero cuyo liderazgo campechano y optimista resulta inesperadamente exitoso”, dice la reseña.

Ahora, para la cuarta temporada, hay un giro muy interesante: “Ted regresa a Richmond para enfrentar el mayor reto de su carrera: dirigir a un equipo femenino de fútbol de la segunda división”. EL COLOMBIANO habló con tres de sus actores, Hannah Waddingham (quien interpreta a Rebecca Welton, la propietaria del equipo de fútbol), Juno Temple (en el papel de Keeley Jones, la relacionista pública del equipo) y Jeremy Swift (quien interpreta a Leslie Higgins, el director de comunicaciones del club). En esta ocasión, al involucrarse con el fútbol femenino, tocan asuntos como la sororidad, la hermandad, la relación entre mujeres. Para Juno es muy importante cómo se maneja el tema, por ejemplo, desde el papel de Rebecca como propietaria del equipo. “Aprendí mucho sobre una mujer en la posición de Rebecca, sobre cómo es vivir en este mundo y amar y preocuparse por las mujeres, pero de repente pensar que hay otras maneras en las que yo también puedo hacerlo. Y creo que, en lo que respecta al fútbol femenino, hay una oportunidad para iluminar algunos de estos temas que deben abordarse ahora que se acerca un evento tan emocionante como la Copa Mundial Femenina en Brasil”, dijo la actriz.

Para Hannah, el programa está muy bien hecho porque considera que, como sociedad, “todas las mujeres crecimos con la idea de que los hombres reinan. Y hay cierto grado de aceptación. Yo, que crecí en los ochenta, tenía 10 años en 1984, y simplemente se aceptaba que los chicos hicieran esto y los hombres aquello. Me parece muy inteligente que Rebecca se crea feminista, pero en realidad no lo es del todo, y que tenga que cuestionarse a sí misma”. La serie, a pesar de la risa, también deja interesantes lecciones que cada quien recibe como desee. De la última temporada apareció la importancia de la curiosidad y de la bondad. “Es que la bondad puede convertirse en acción”, dice Jeremy: “Creo que David Byrne dijo hace poco que la bondad es como el punk rock de ahora. Es extrañamente radical porque no es una palabra que se asocie con un comportamiento radical. Sugiere que estás a la defensiva, pero la bondad puede ser activa. Bueno y además hablamos de seguir adelante, no de retroceder”. Juno añade que en esta temporada “la ambición amable también es buena. Y eso porque creo que la ambición puede tener una connotación un tanto complicada. Detrás de eso considera que esta temporada también mostrará que es muy importante ser curioso, estar interesado y ser interesante. Y creo que todos estos son temas muy importantes para ser un ser humano vivo hoy en día”, a lo que Hannah añade que siempre hay espacio para aprender y para llegar a acuerdos.

La historia detrás de Ted Lasso

En 2013, la cadena estadounidense NBC, que por entonces tenía los derechos de emisión de la Premier League inglesa en Estados Unidos, buscaba una manera de acercar el fútbol a una audiencia que no tiene a este deporte entre sus grandes pasiones. La estrategia fue crear unos comerciales protagonizados por Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano interpretado por Jason Sudeikis, que llegaba a Inglaterra para dirigir al Tottenham Hotspur, uno de los equipos históricos del norte de Londres. El problema era que, aunque Lasso sabía mucho de fútbol americano, del fútbol inglés no tenía ni idea. Tanto así que ni siquiera sabía que un partido podía terminar en empate. La campaña publicitaria tuvo tanto éxito que el personaje terminó dando el salto a la televisión.

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