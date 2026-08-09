En vivo | Nacional visita al América y Lucas González definió a los titulares verdes

América de Cali y Atlético Nacional se enfrentan este domingo en el estadio Pascual Guerrero, en el que aparece como el partido más atractivo de la cuarta fecha de la Liga BetPlay-2. El compromiso pone frente a frente a dos equipos con realidades diferentes en este inicio de campeonato.

El conjunto dirigido por David González llega con un arranque perfecto. América ganó sus tres compromisos, suma nueve puntos de nueve posibles, marcó 10 goles y todavía no ha recibido ninguno.

El camino del ‘Escarlata’ comenzó con un triunfo 2-0 como visitante frente a Internacional de Bogotá. Después llegó una contundente presentación en Cali, donde goleó 7-0 a Boyacá Chicó. En su salida más reciente, el equipo caleño derrotó 1-0 a Once Caldas en Manizales.

El buen momento también tiene a dos jugadores destacados en la tabla de goleadores. Yeison Guzmán y Daniel Rosero acumulan tres anotaciones cada uno y son piezas importantes en el gran inicio del conjunto americano.

Atlético Nacional, por su parte, apenas ha disputado un partido en este campeonato debido a los aplazamientos de sus encuentros frente a Boyacá Chicó y Junior. Sin embargo, su estreno dejó buenas sensaciones: venció 3-0 a Jaguares en Montería.

El conjunto antioqueño tendrá ahora una prueba de mayor exigencia, pues se medirá con un América que comparte el puntaje perfecto con Independiente Medellín y que llega con los mejores números del torneo tanto en ataque como en defensa.

El Pascual Guerrero es el escenario de un duelo que puede entregar mucho más que tres puntos. América buscará confirmar que su espectacular comienzo no es casualidad, mientras Nacional tendrá la oportunidad de medir su nivel ante uno de los equipos que mejor ha iniciado el campeonato.

El verde forma con Franco Armani; Milton Casco, Simón García, William Tesillo, Yeicar Perlaza; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

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