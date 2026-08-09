Esta es la historia de Jhon Jairo Grajales, ganador absoluto del Desfile de Silleteros 2026

Hace nueve años, después de haber sido coronado como el ganador absoluto del Desfile de Silleteros, Jhon Jairo Grajales explicó en pocas palabras cuál era el propósito de su vida. “Yo soy solo un campesino que se esmera por presentar un arreglo muy agraciado para todos ustedes”, dijo en medio de una llamada telefónica. Ese era el fin por el que había trabajado hasta entonces y por el que continuó haciéndolo hasta este domingo, cuando volvió a recibir el mayor reconocimiento en la edición número 69 del Desfile de Silleteros, con la que se puso punto final a la celebración de diez días que fue la Feria de las Flores 2026. Lea: ¿Qué comen los silleteros para aguantar cuatro horas cargando hasta 80 kilos en el Desfile de Silleteros? Al igual que en 2017, Grajales participó en la categoría Tradicional, que reúne aquellas obras de arte floral que rinden homenaje al recorrido de la finca a la ciudad que hacían los campesinos de Santa Elena para vender sus flores en el siglo pasado. El mayor desafío de esta silleta es la variedad de flores que debe reunir en ramilletes enteros y amarrados: debe tener más de 20 tipos. Fue justamente por eso que Jhon Jairo fue elegido como ganador. O, por lo menos, esa era la sospecha que tenían familiares, vecinos y conocidos que se encontraban a las afueras de la carpa blanca donde se realizó el juzgamiento, quienes susurraban entre sí que “la cosa está dura”, “puede quedar entre estos dos”, “Grajales podría ser por esa flor tan bonita que sacó este año”, mientras esperaban que anunciaran la decisión del jurado que, como cada año, seleccionó al ganador absoluto entre los silleteros que ocuparon el primer lugar en las categorías Tradicional, Emblemática, Artística y Monumental. Las otras tres silletas finalistas, que fácilmente triplicaban en tamaño la de Jhon Jairo, dejaron también boquiabierto a más de uno: Juan Gabriel Velásquez, de la vereda El Porvenir, venció en con su silleta Emblemática, con un ave fénix plasmada en flores, con trazos finos y tonos amarillos, rodeada del mensaje “Florece la esperanza y florece la fuerza para continuar”; David Santiago Grisales, de Piedra Gorda, quedó en primer lugar en Monumental con una pieza que deslumbró por sus rosas rojas y porque cada vez que se le miraba se le descubrían nuevos tipos de flor; y Víctor Julio Ruiz, también de El Porvenir, sacó la misma sonrisa que tenían la mula y el campesino que creó en 3D en su silleta artística.

A Grajales, por su parte, si se le miraba de lejos, parecía que tuviese un jardín portátil en la espalda. Gladiolos, claveles, crisantemos, orquídeas, margaritas y rosas son solo algunas de las flores que uno alcanza a identificar de un vistazo, todas ellas cultivadas en su finca de El Porvenir, vereda de Guarne reconocida por su tradición campesina y silletera. Allá fue donde comenzó todo. Ocho meses antes de estas últimas semanas, antes de pensar dónde iba uno u otro ramillete, Jhon Jairo había dado ya el primer paso que viene dando desde hace casi tres décadas que participa en el desfile: comenzar a preparar la tierra. “Desde diciembre ya estoy preparándome. Entonces, estoy prácticamente siete u ocho meses dándole duro al campo. Le vendo flores por ahí a más de 80 o 100 silleteros y yo me siento muy orgulloso porque hay varios con flores de mi finca en sus silletas, porque más de un campesino hoy trae mi sudor y mi fruto en la espalda”, afirmó Grajales, con su sudor y su fruto también encima, sobre su dorso.

Aunque sea evidente, a él, como a todos, esta pasión le llegó por herencia: su padre, que fue uno de los fundadores del Desfile de Silleteros –que se celebró por primera vez en 1957 y contó con alrededor de 40 participantes–, le legó el contrato que hoy tiene, explica él, tal vez por haber sido un hijo “muy allegado, que donde el papá estuviera, ahí estaba yo también”. ás de treinta años comenzara a participar en este evento, que es Patrimonio Cultural de la Nación: en 2017 fue por primera vez ganador absoluto, cuando el desfile estaba celebrando su cumpleaños número sesenta, y en ocho ocasiones se ha quedado con el primer lugar de la categoría Tradicional. “Yo me siento que soy un berraco, echado pa’delante. Tengo que pelear duro en el campo y competir conmigo porque me gusta la competencia. Voy a buscar más galardones cada año que venga. Entonces, estoy muy orgulloso y agradecido por todas estas bendiciones”, dijo. Le puede interesar: Él es Juan Camilo Mesa, el paisa que cultivó una de las mejores orquídeas de la Feria de las Flores 2026 Y esa misma admiración que despierta entre quienes lo rodean por los colores y las formas de sus flores también la siente él por el oficio al que ha dedicado buena parte de su vida. A sus menos de 1,60 metros de estatura, y con más de 50 kilos sobre su espalda, todavía se sorprende con lo que es capaz de crear: “Es increíble que uno como campesino pueda hacer estos matices, dibujar con las flores y hacer diseños como estos, es que no es nada fácil”. Ahí, a pocos minutos del inicio des desfile, en el que participaron otros 544 silleteros y que fue presenciado por cientos de miles de personas en las calles de Medellín, a Grajales se le acabaron las palabras. Él mismo aseguró que no sabía cómo describir la emoción que sentía. Lo que seguía era disfrutar el momento, encabezar esa procesión florecida y compartir no solo con la ciudad, sino con el mundo entero, ese “arreglo muy agraciado” que año tras año se esmera por preparar.

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