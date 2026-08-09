Esta es la historia de Jhon Jairo Grajales, ganador absoluto del Desfile de Silleteros 2026

Hace nueve años, después de haber sido coronado como el ganador absoluto del Desfile de Silleteros, Jhon Jairo Grajales explicó en pocas palabras cuál era el propósito de su vida. “Yo soy solo un campesino que se esmera por presentar un arreglo muy agraciado para todos ustedes”, dijo en medio de una llamada telefónica.
Ese era el fin por el que había trabajado hasta entonces y por el que continuó haciéndolo hasta este domingo, cuando volvió a recibir el mayor reconocimiento en la edición número 69 del Desfile de Silleteros, con la que se puso punto final a la celebración de diez días que fue la Feria de las Flores 2026.
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Al igual que en 2017, Grajales participó en la categoría Tradicional, que reúne aquellas obras de arte floral que rinden homenaje al recorrido de la finca a la ciudad que hacían los campesinos de Santa Elena para vender sus flores en el siglo pasado. El mayor desafío de esta silleta es la variedad de flores que debe reunir en ramilletes enteros y amarrados: debe tener más de 20 tipos.
Fue justamente por eso que Jhon Jairo fue elegido como ganador. O, por lo menos, esa era la sospecha que tenían familiares, vecinos y conocidos que se encontraban a las afueras de la carpa blanca donde se realizó el juzgamiento, quienes susurraban entre sí que “la cosa está dura”, “puede quedar entre estos dos”, “Grajales podría ser por esa flor tan bonita que sacó este año”, mientras esperaban que anunciaran la decisión del jurado que, como cada año, seleccionó al ganador absoluto entre los silleteros que ocuparon el primer lugar en las categorías Tradicional, Emblemática, Artística y Monumental.
Las otras tres silletas finalistas, que fácilmente triplicaban en tamaño la de Jhon Jairo, dejaron también boquiabierto a más de uno: Juan Gabriel Velásquez, de la vereda El Porvenir, venció en con su silleta Emblemática, con un ave fénix plasmada en flores, con trazos finos y tonos amarillos, rodeada del mensaje “Florece la esperanza y florece la fuerza para continuar”; David Santiago Grisales, de Piedra Gorda, quedó en primer lugar en Monumental con una pieza que deslumbró por sus rosas rojas y porque cada vez que se le miraba se le descubrían nuevos tipos de flor; y Víctor Julio Ruiz, también de El Porvenir, sacó la misma sonrisa que tenían la mula y el campesino que creó en 3D en su silleta artística.