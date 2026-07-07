Gobierno entrante ya busca mayorías en el Congreso antes del 20 de julio y ve “con buenos ojos” a Alfredo Deluque para presidir el Senado

El ministro del Interior designado por el presidente electo Abelardo De la Espriella, Rodrigo Lara, anunció que inició contactos formales con los partidos políticos con representación en el Congreso de la República, con el propósito de construir una mayoría legislativa que permita impulsar la agenda del nuevo Gobierno.

Según explicó, las conversaciones excluyen a los sectores declarados en oposición y buscan fortalecer la relación entre las ramas Ejecutiva y Legislativa. “Un gobierno es legítimo no solamente por su origen, sino por su capacidad de hacer (...) Un gobierno tiene capacidad de hacer en la rama ejecutiva cuando colabora armónicamente con la rama legislativa, es decir, cuando constituye una mayoría; así funcionan todas las democracias del mundo”, afirmó.

Lara aseguró que la construcción de esa mayoría se hará con transparencia y sin acuerdos burocráticos. En ese sentido, enfatizó que no habrá reparto de cargos ni negociaciones por debajo de la mesa y que la conformación del Ejecutivo dependerá exclusivamente del presidente electo.

Como parte de esa estrategia, reveló que el Gobierno ya puso en marcha un programa de selección de funcionarios basado en el mérito.

Para ello, indicó que se acudirá a un mecanismo de “cazatalentos” con el fin de identificar perfiles de personas que, pese a no haber ocupado cargos de alto nivel en el Estado, puedan llegar al Gobierno por sus capacidades y trayectoria profesional.

En contexto: Primicia | Alfredo Deluque sería la carta de De la Espriella para ocupar la presidencia del Senado

Así como lo había revelado en primicia EL COLOMBIANO, en materia legislativa, Lara manifestó que el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, “reúne todas las condiciones” para asumir la presidencia del Senado. Lo describió como un dirigente “serio y probo” que estuvo cercano al proyecto político de De la Espriella.

“Si el Congreso de la República decide en su autonomía elegirlo, lo veríamos con muy buenos ojos”, señaló.

Asimismo, indicó que el representante Daniel Briceño contaría con el respaldo del Gobierno para presidir la Cámara de Representantes. Según explicó, Briceño también apoyó el proyecto político del presidente electo, por lo que una eventual elección suya sería bien recibida por la nueva administración.