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Gobierno entrante ya busca mayorías en el Congreso antes del 20 de julio y ve “con buenos ojos” a Alfredo Deluque para presidir el Senado

Rodrigo Lara también señaló que el nombre de Daniel Briceño suena para presidir la Cámara, aunque aclaró que la decisión final corresponde al Legislativo.

  • El ministro del Interior entrante dijo que hay buen ambiente para que Deluque sea el presidente del Senado. Foto: Colprensa
    El ministro del Interior entrante dijo que hay buen ambiente para que Deluque sea el presidente del Senado. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El ministro del Interior designado por el presidente electo Abelardo De la Espriella, Rodrigo Lara, anunció que inició contactos formales con los partidos políticos con representación en el Congreso de la República, con el propósito de construir una mayoría legislativa que permita impulsar la agenda del nuevo Gobierno.

Según explicó, las conversaciones excluyen a los sectores declarados en oposición y buscan fortalecer la relación entre las ramas Ejecutiva y Legislativa. “Un gobierno es legítimo no solamente por su origen, sino por su capacidad de hacer (...) Un gobierno tiene capacidad de hacer en la rama ejecutiva cuando colabora armónicamente con la rama legislativa, es decir, cuando constituye una mayoría; así funcionan todas las democracias del mundo”, afirmó.

Lara aseguró que la construcción de esa mayoría se hará con transparencia y sin acuerdos burocráticos. En ese sentido, enfatizó que no habrá reparto de cargos ni negociaciones por debajo de la mesa y que la conformación del Ejecutivo dependerá exclusivamente del presidente electo.

Como parte de esa estrategia, reveló que el Gobierno ya puso en marcha un programa de selección de funcionarios basado en el mérito.

Para ello, indicó que se acudirá a un mecanismo de “cazatalentos” con el fin de identificar perfiles de personas que, pese a no haber ocupado cargos de alto nivel en el Estado, puedan llegar al Gobierno por sus capacidades y trayectoria profesional.

En contexto: Primicia | Alfredo Deluque sería la carta de De la Espriella para ocupar la presidencia del Senado

Así como lo había revelado en primicia EL COLOMBIANO, en materia legislativa, Lara manifestó que el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, “reúne todas las condiciones” para asumir la presidencia del Senado. Lo describió como un dirigente “serio y probo” que estuvo cercano al proyecto político de De la Espriella.

“Si el Congreso de la República decide en su autonomía elegirlo, lo veríamos con muy buenos ojos”, señaló.

Asimismo, indicó que el representante Daniel Briceño contaría con el respaldo del Gobierno para presidir la Cámara de Representantes. Según explicó, Briceño también apoyó el proyecto político del presidente electo, por lo que una eventual elección suya sería bien recibida por la nueva administración.

Lara señaló que “en la Cámara, Daniel Briceño tendría el respaldo del Gobierno. El doctor Briceño también respaldó este proyecto de Abelardo De la Espriella y José Manuel, por lo que veríamos con muy buenos ojos esa decisión de la Cámara”.

Las declaraciones se producen en medio de los acercamientos políticos que adelanta el gobierno entrante para definir las mesas directivas del Congreso y garantizar gobernabilidad a partir del próximo periodo legislativo.

Estas declaraciones se produjeron antes de que, en la mañana de este martes, se agravaran las tensiones con el gobierno saliente, situación que ya llevó a la decisión de suspender el empalme entre ambas administraciones.

Lea también: De la Espriella suspende empalme con el gobierno Petro y anuncia otras medidas

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Rodrigo Lara, el ministro del Interior designado por Abelardo De la Espriella, y qué funciones tendrá en el nuevo Gobierno?

Rodrigo Lara fue designado como ministro del Interior por Abelardo De la Espriella y será el encargado de liderar la relación del Gobierno con el Congreso, los partidos políticos y la construcción de acuerdos legislativos.

¿Por qué Rodrigo Lara busca una mayoría legislativa en el Congreso para el Gobierno de Abelardo De la Espriella?

Rodrigo Lara explicó que una mayoría legislativa permitiría al nuevo Gobierno impulsar sus proyectos de ley y facilitar la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso, una práctica común en sistemas democráticos con gobiernos que necesitan respaldo parlamentario.

¿Cómo se eligen los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes en Colombia?

Los presidentes del Senado y la Cámara son elegidos por los integrantes de cada corporación al inicio de cada legislatura. La elección depende de acuerdos políticos entre bancadas y de las mayorías que logren conformarse.

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