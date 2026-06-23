Así busca el Centro Democrático coalición para respaldar al gobierno de De la Espriella en el Congreso: ¿está fácil?

Aún falta cerca de un mes para que se instale el nuevo Congreso, pero el Centro Democrático ya empezó a moverse. A través de un comunicado, el partido anunció que buscará construir una coalición de gobierno que respalde la agenda legislativa del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Dice que hay muchas coincidencias entre sus postulados y varias de las propuestas defendidas por el mandatario electo durante la campaña. Entre ellas mencionó la seguridad como valor democrático, el emprendimiento y la confianza inversionista, la cohesión social y la defensa de un Estado pequeño y transparente.