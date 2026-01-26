¿Por qué las recientes encuestas presidenciales son tan diferentes entre sí? Esto dicen expertos

Colombia está a cuatro meses de ir a las urnas en la primera vuelta presidencial y, aunque hay dos candidatos que lideran la intención de voto, las diferentes encuestas han mostrado una tendencia a ser disímiles entre sí. Hay casos en los que hay entre ocho y 10 puntos de diferencia por el mismo candidato entre las encuestas. La más reciente encuesta llevada a cabo por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) muestra una amplia ventaja del candidato petrista Iván Cepeda, con un 28,2 % de intención de voto; seguido por el abogado Abelardo de la Espriella, con un 15,5 %. Ambos aparecen como punteros. A ambos les siguen el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con un 9.8 %; la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con 3,7 %; la periodista Vicky Dávila, con un 2,4 %; la uribista Paloma Valencia, con un 2,3 %, y el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con un 1 %. Le puede interesar: Encuesta Guarumo y Ecoanalítica: Cepeda y De la Espriella encabezan intención de voto, y Valencia se consolida favorita de la Gran Consulta. Sin embargo, el orden de los favoritos de las personas consultadas para esa encuesta varía en las encuestas llevadas a cabo antes, así como los porcentajes que han obtenido. Por ejemplo, si bien en la encuesta de Guarumo los punteros siguen siendo Cepeda y De la Espriella, pero con una diferencia más amplia entre el porcentaje que marcan y en la diferencia entre ambos. El senador del Pacto Histórico obtuvo un 33,6 %, mientras que el candidato independiente sacó un 18,2 %. Entre tanto, los perseguidores de ese sondeo son la senadora del Centro Democrático, quien marcó un 6,9 %; la exdirectora de Revista Semana, con un 4,1 %; el exalcalde de Medellín, con un 3,9 %; el exsenador Juan Manuel Galán, con un 3,3 %, y cierran el mismo 6 % López y el también exalcalde de la capital, Enrique Peñalosa.

Por otro lado, en la encuesta GDAD3 las diferencias se acentúan aún más. Cepeda encabeza con el 30 % de la intención de voto de los encuestados y su perseguidor sigue siendo De la Espriella, con un 22 %. Sin embargo, los siguientes en la lista no superan los tres puntos. Ese porcentaje lo marcó Valencia; seguida por Pinzón, Dávila y Galán, quienes se apuntaron un 2 %; por Fajardo, Peñalosa, el exgobernador antioqueño Aníbal Gaviria, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo y el exgobernador de Nariño Camilo Romero.

La tendencia se mantiene con los resultados de la encuesta Atlas, que dio como líder al penalista —que se autodenomina “el tigre”— con un 28 % de favorabilidad, a quien precedió Iván Cepeda con el 26,5 %. Los que continúan, con porcentajes inferiores, son Sergio Fajardo (9,4 %), Juan Carlos Pinzón (5,1 %), Paloma Valencia (5,1 %), Claudia López (2,6 %), Enrique Peñalosa (2,3 %), Juan Daniel Oviedo (1,8 %) y Juan Manuel Galán (1,1 %). Lea también: Estalla otra crisis en el uribismo: Cabal y Lafaurie plantean escisión del Centro Democrático

¿Por qué las diferencias entre encuestas?

EL COLOMBIANO consultó a dos analistas políticos para conocer sus lecturas sobre los resultados de estas encuestas, que son un reflejo del momento político que vive el país previo a la primera vuelta que se llevará a cabo el 31 de mayo próximo. Para el consultor Jairo Libreros, hay que tener presente el muestreo (la selección de una población que es objeto de análisis) con que se realiza cada encuesta. “Si bien la nueva ley de encuestas, que es mordaza, establece mayores requisitos para hacerlas, como los rangos para consolidar los resultados, no siempre se consulta a las mismas personas”, señaló. “Pensar que todas serán parecidas, nunca pasará. Lo único sería que la ley obligara a que quien contestó en una conteste de la misma forma en las demás”, agregó.

Así mismo, apuntó la posibilidad latente y natural del cambio de opinión entre las personas consultadas. A esto añadió que “lo que vemos es que muchas personas, además de tener derecho de participar, también pueden modificar su respuesta”.

A su vez, el exconcejal de Bogotá Juan Carlos Flórez criticó la ley de encuestas aprobada en 2025 y que empezó a regir para los comicios de este año. Es una legislación que busca “garantizar la igualdad al acceso de la información y la transparencia de los datos en aras de aumentar la confiabilidad y robustecer técnicamente la aplicación de dichas técnicas”. Sobre esa legislación, aseguró que “resultó un desastre y no mejoró la calidad sino que la empeoró, pues hay un problema con el diseño que planteó”. Vale recordar que por esa ley no se podían hacer encuestas de intención de voto hasta seis meses antes de las elecciones presidenciales.

“Por desgracia, quien tenga plata para contratar encuestas, influye en la base sobre la que se realizan, se cargue preferentemente a preguntar en zonas donde hay simpatía en previas elecciones o la imagen es mejor recibida por algún candidato”, manifestó. A esto agregó que lo que muestran los resultados de esas encuestas es que hay una “competencia feroz por un cupo a segunda vuelta, pues las consultas que hay están compitiendo por uno solo y eso lleva a una tergiversación de las bases electorales”. Puede leer: Las caras nuevas que quieren llegar a la Cámara por Antioquia

¿Hay indecisión en la ciudadanía?

Tanto Libreros como Flórez señalaron que a cuatros meses de las elecciones aún hay electores que no se decide por quién votar y que no siempre marca en el “no sabe, no responde”.

“Hay muchas personas que no han tomado su decisión, por eso es alto el porcentaje de voto en blanco y de no saber, puesto que hay incertidumbre electoral y eso nubla la capacidad para decidir y hay que tener en cuenta que muchos candidatos que no son viables”, dijo Jairo Libreros.

En ese sentido, señaló que aun cuando los punteros son Cepeda y Abelardo, “estamos a tres meses de la primera vuelta y para ese momento aún hay un periodo grande como para tener una lectura más precisa del momento electoral”. También le puede interesar: “Ministros nos ofrecieron entidades, pero nosotros no aceptamos cuotas burocráticas”: senador Manuel Virgüez Finalmente, Flórez calificó esta contiendo como una “campaña Cenicienta”, en la que “se busca quién tiene el zapato perdido y se los miden varios, pero no les queda hasta que de casualidad se encuentre a la Cenicienta”. “Las encuestas son el zapatico que están queriendo que le quede a uno de los candidatos para que figure de segundo o tercero en la carrera. Sin embargo, la opinión pública aún no encuentra a la Cenicienta o Ceniciento que compita con Cepeda, pues no está claro quién será su retador”, puntualizó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién va ganando las encuestas presidenciales en Colombia? Aunque los porcentajes varían según la firma, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella aparecen de forma constante como los dos candidatos con mayor intención de voto en las principales encuestas publicadas hasta ahora. ¿Cuál encuesta presidencial es más confiable en Colombia? No hay una única encuesta confiable. Todas cumplen la ley, pero usan metodologías, muestras y fechas distintas, lo que explica por qué sus resultados varían. ¿Las encuestas pueden predecir quién pasará a segunda vuelta? No con certeza. A varios meses de la elección, solo muestran una fotografía del momento, no un resultado definitivo.