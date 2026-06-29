Así arranca De la Espriella el empalme tras intercambio con Karol G

La cantante de reggaeton Carolina Giraldo, más conocida por su nombre artístico de Karol G, sorprendió a sus millones de fanáticos al pronunciarse mediante una carta sobre el nuevo panorama político del país. Fue dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella, quien le respondió este lunes en la mañana y este martes se prepara para iniciar formalmente el empalme. En la misiva, la cantante le pidió a De la Espriella gobernar “para todos” los colombianos y le recordó que el poder “no es un trofeo ni un premio, sino una responsabilidad”. Y dejó claro desde el principio que no escribe “como simpatizante” ni “como opositora”, sino “como una colombiana que ama profundamente su país”. Cabe recordar que Giraldo es de Antioquia, departamento que le dio a De la Espriella más de 2 millones de votos, fundamentales para su victoria. “Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, escribió la artista. Le puede interesar: De la Espriella ordenó investigar en EE. UU. los beneficios al Clan del Golfo y más avances del empalme Y señaló que, aunque millones de colombianos respaldaron al presidente electo y otros millones votaron por opciones distintas, todos comparten aspiraciones comunes como vivir en un país más seguro, más justo y con mayores oportunidades. Uno de los apartados que más reacciones generó fue el llamado de la cantante a gobernar sin distinciones políticas o ideológicas. “(Le pido) que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia”, escribió.

En la carta, Karol G también hizo referencia a distintos sectores de la población, entre ellos niños, familias, campesinos, emprendedores y jóvenes, y sostuvo que el país necesita líderes capaces de unir, tomar decisiones y ofrecer resultados. “Nuestra patria necesita líderes capaces de unir, necesita decisiones valientes y necesita resultados”, señaló. La artista concluyó su mensaje con un llamado a que el próximo gobierno sea recordado por su capacidad de mejorar la vida de los ciudadanos, más allá de las diferencias políticas. “Cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de las diferencias y a la altura de la responsabilidad”. “Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección. Un presidente gana cuando gana su pueblo”, dijo.

Críticas a Karol G

El mensaje de la artista generó diferentes reacciones en redes sociales. De hecho, algunos la tildaron de petrista recordando una entrevista con el periodista mexicano Jorge Ramos en 2018. Cuando le preguntaron por las elecciones en las que resultó ganador Iván Duque, Karol G dijo que “no era el candidato por el que iba a votar”, aunque no hizo referencia a Petro. También le criticaron que no hubo mensajes de este tipo durante los cuatro años de gobierno de izquierda, y que apoyó las movilizaciones del paro nacional de 2021.

La respuesta de De la Espriella

Pese a esas críticas, De la Espriella sí le respondió. Le dijo que desde campaña afirmó un propósito “inquebrantable” de “gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí”, y, haciendo referencia al pueblo que mencionó la cantante, dijo que “la unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes”. Llamó la atención cuando la invitó a “unirse a la manada”, como el presidente electo se ha referido a sus seguidores, dado su apodo de “El Tigre”. “Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia”, concluyó De la Espriella.

Artistas que apoyan al presidente electo

El mensaje de Karol G no es el primer pronunciamiento para el presidente electo de parte de un artista de gran relevancia en el país. Previo a elecciones de segunda vuelta, varios cantantes de música popular habían expresado su respaldo a Abelardo de la Espriella. El entonces candidato se reunió con Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñones, Alan Ramírez, Francy, Juan Pablo Navarrete y Sonia Restrepo, esposa del fallecido artista Yeison Jiménez, quienes hicieron oficial su apoyo al abogado. Además, es amigo cercano y socio de Silvestre Dangond. “En mi gobierno, los artistas volverán a ocupar el lugar que merecen. Trabajaremos para dignificar su labor, proteger sus derechos de autor, fortalecer la industria musical y crear más oportunidades para que el talento colombiano pueda vivir de su arte y conquistar escenarios en Colombia y en el mundo”, prometió entonces De la Espriella. La actriz Jessica Cediel también se sumó a los respaldos previos a la votación. Le puede interesar: ¿De la Espriella tendrá mayorías en el Congreso? Así va la puja

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