Así está la puja por las mayorías en el nuevo Congreso del gobierno De la Espriella

El presidente de “los nunca” tendrá que negociar en el Congreso con “los de siempre”. Aunque durante la campaña Abelardo de la Espriella insistió en que se mantendría lejos de los partidos tradicionales, el mapa político ya comienza a mostrar otra realidad: los necesita para que sus promesas se vuelvan hechos y ellos lo saben.
Las colectividades empiezan a acomodarse para integrar la coalición que lo respaldará en el Legislativo. El movimiento comenzó incluso antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregara las credenciales al nuevo mandatario. Casi al tiempo, el Centro Democrático y Cambio Radical anunciaron que serán partidos de gobierno.
Se sumó Creemos, el movimiento del alcalde Federico Gutiérrez, mientras que en el caso de Salvación Nacional el respaldo se da por descontado ya que fue la colectividad que para llegar al Congreso se presentó como “la lista del Tigre”.
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Mientras tanto, las conversaciones con el Mira continúan. Los tres senadores aún no ha oficializado su postura, aunque fuentes en el Capitolio reconocen que existen acercamientos.
También se espera que algunos de los partidos que respaldaron a De la Espriella en la segunda vuelta presidencial terminen ingresando formalmente a la coalición.
Entre ellos, el Partido Conservador y La U. Este último todavía no ha hecho pública su decisión, pero tres fuentes de esa colectividad reconocieron a EL COLOMBIANO que la discusión está prácticamente terminada y apunta hacia una declaratoria de gobierno.
Del otro lado del tablero, tampoco está completamente definido el panorama hasta este momento. El Pacto Histórico, la fuerza política más numerosa del nuevo Congreso, será oposición y tendrá además a su favor la curules de Iván Cepeda en Senado y de Aida Quilcué en Cámara, que les otorga el Estatuto de la Oposición.
Sin embargo, los reflectores también están puestos en la Alianza Verde, que durante la campaña fue de la mano con el Pacto. Aunque podría pensarse que su decisión está tomada, internamente la discusión sigue abierta.
Este diario consultó a tres congresistas de distintos grupos de “los verdes”, quienes coincidieron en que una parte importante de la bancada quiere declararse en oposición, mientras otro grupo insiste en mantenerse independiente para conservar margen de maniobra frente al nuevo Ejecutivo. Puede haber sorpresa.
Algo parecido ocurre en el Partido Liberal. Varios congresistas consideran que la decisión dependerá de la conformación definitiva del gabinete y de los espacios políticos que el nuevo gobierno les esté dispuesto a conceder. En otras palabras, si reciben la famosa ‘mermelada’ que da cada gobierno de turno.
En todo caso, la disciplina partidaria no es muy fuerte en algunas colectividades y este Congreso se caracterizará por tener líderes independientes. Por ejemplo, Antonio Correa (La U) será de oposición, en contravía de la decisión de su partido. Podría ser sancionado, como otros, por la colectividad.