Hija de Bernie Moreno acusa a su exesposo, el congresista Max Miller, de violencia doméstica: dice que le lanzó agua hirviendo

El representante republicano por Ohio Max Miller enfrenta denuncias por presunta violencia doméstica presentadas por su exesposa Emily Moreno, hija del senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.
Las acusaciones, reveladas por The New York Times con base en documentos judiciales, reportes policiales y testimonios, corresponden a hechos que habrían ocurrido durante el matrimonio de la expareja y se conocen mientras ambos mantienen una disputa por la custodia de su hija de dos años y cuando Estados Unidos se prepara para las elecciones legislativas de noviembre. Miller niega todos los señalamientos y sostiene que forman parte del conflicto derivado del proceso de divorcio.